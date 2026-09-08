FOTO: Multas de tránsito en CABA: aumentan un 19% y la infracción grave supera los $4 millones

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) -- Las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires han sido ajustadas a partir de septiembre de 2026, lo que implica que algunas infracciones ahora pueden resultar en costos millonarios para los conductores.

La modificación se realiza debido a un cambio en el valor de la Unidad Fija (UF), que es el estándar utilizado en CABA para determinar el monto de cada sanción. Desde el 2 de septiembre, el valor de cada UF se estableció en $1.173,08.

El total que debe abonar un conductor varía según la cantidad de UF asignada a la infracción. Por esta razón, mientras que algunas faltas tienen un costo inferior a $100.000, las más graves pueden exceder el millón.

Entre las infracciones severas se destaca el exceso de velocidad. Conducir a más de 140 kilómetros por hora puede resultar en multas que oscilan entre $469.232 y $4.692.320, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Asimismo, otras sanciones significativas incluyen cruzar un semáforo en rojo, el uso del teléfono mientras se conduce y estacionar en lugares reservados para personas con movilidad reducida.

Cuánto cuesta cada multa de tránsito en CABA

Con el nuevo valor de la Unidad Fija, aquí algunos montos relevantes para quienes circulan en la Ciudad de Buenos Aires:

Conducir sin licencia: $58.654.

No respetar la velocidad mínima: $82.115,60.

No utilizar el cinturón de seguridad: $117.308.

Usar el celular mientras se conduce: $117.308.

Enviar mensajes de texto mientras se maneja: $234.616.

Facilitar el vehículo a un menor: $234.616.

Estacionar en espacios reservados o rampas para personas con movilidad reducida: $351.924.

Violar un semáforo en rojo: entre $351.924 y $1.759.620.

Circular a más de 140 km/h: entre $469.232 y $4.692.320.

Así, el exceso de velocidad se posiciona como una de las infracciones con mayor impacto económico. El importe no es fijo, ya que depende de la velocidad registrada y las características de la falta.

Multas en CABA: cómo funciona la Unidad Fija

El sistema de la ciudad utiliza las Unidades Fijas para calcular las sanciones. Cada infracción tiene asignada una cantidad específica de UF, y el monto en pesos se determina multiplicando esas unidades por el valor vigente.

Esto permite que los costos de las multas se actualicen de manera periódica. Con la UF establecida en $1.173,08, una infracción de 100 unidades equivale actualmente a $117.308.

Además de las sanciones económicas, ciertas infracciones pueden afectar el puntaje de la licencia de conducir. Las licencias en CABA comienzan con 20 puntos, y las faltas registradas en el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores pueden ocasionar descuentos.

Los conductores pueden verificar si tienen multas de tránsito en CABA ingresando su DNI o la patente del vehículo. Este sistema permite consultar actas pendientes y acceder a la información necesaria para regularizar cada infracción.

Agencia NA