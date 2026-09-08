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La atroz ruta de la trata: 3.000 kilómetros de un viaje al infierno

En una nueva entrega de Relatos del Crimen, la impactante historia de una joven víctima de trata que luchó durante años para recuperar a su beba, a la que se la arrebataron en un burdel.

08/09/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

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El renacer de una víctima de la trata de personas. (Archivo)

FOTO: El renacer de una víctima de la trata de personas. (Archivo)

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La engañaron. Fue una esclava sexual, una víctima de la trata de personas. Abusando de su cuerpo, otros se enriquecían. En medio de la pesadilla, que se extendió por años, quedó embarazada. Y, a poco de nacer, le arrancaron a su niña. 

Nunca bajó los brazos, aunque, a esa altura, la vida sólo le había enseñado que para ella sólo parecía estar reservada la peor maldad de la que es capaz el ser humano… 

Fueron más de tres mil kilómetros de un viaje al infierno. Una ruta invisible, aberrante, que surcó todo el país. Desde el norte, en Pirané, un pueblo de Formosa, hasta el sur profundo, Puerto Santa Cruz, una localidad de casi cuatro mil habitantes ubicada sobre el Atlántico, a más de 200 kilómetros de Río Gallegos.

En una nueva entrega de Relatos del Crimen, Juan Federico se sumerge en una historia de alto impacto. 

Mujeres vulnerables, proxenetas y una complicidad oficial que hacía imaginar casi como una quimera que todo pudiera tener un final más esperanzador. 

Una crónica que une el norte con el sur del país, de punta a punta, con contactos en Paraguay y un capítulo central en la ciudad de Córdoba. 

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