Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 8 de septiembre

Este martes 8 de septiembre de 2026, el panorama del dólar en Argentina refleja una *notable disparidad en las cotizaciones*, lo que resulta crucial para el bolsillo de los argentinos. El *dólar oficial* se encuentra en un valor de 1.480 pesos para la compra y 1.530 pesos para la venta, según las últimas cifras de la Casa de la Moneda, actualizadas a las 18:00. Este tipo de cambio es el que utilizan las entidades bancarias y es el más regulado por el gobierno.

Por otro lado, el *dólar blue*, que representa un mercado paralelo, se cotiza actualmente en 1.525 pesos para la compra y 1.545 pesos para la venta. Esta cotización es más elevada que la oficial y refleja la escasez de divisas en el mercado formal. El dólar blue también se actualizó a las 20:58 de la misma fecha, evidenciando la volatilidad de este segmento del mercado.

Además, el *dólar mayorista*, que es el que se utiliza para operaciones entre bancos y grandes empresas, se encuentra en 1.502,5 pesos para la compra y 1.511,5 pesos para la venta. Esta cotización actualizada a las 16:17 refleja un espacio diferente en el mercado cambiario, donde la oferta y la demanda de dólares a gran escala tienen un impacto significativo.

Es importante destacar también la cotización del *dólar Contado con Liquidación (CCL)*, que permite a los inversores comprar dólares en el mercado local para ser transferidos al exterior, actualmente con un valor de 1.582 pesos de compra y 1.583,2 pesos de venta. Así, los ahorros en dólares se ven afectados por la diferenciación de precios, una realidad que cada vez más argentinos enfrentan.

El *dólar cripto*, que representa la compra de dólares a través de plataformas de criptomonedas, está en 1.581,42 pesos para la compra y 1.583,85 pesos para la venta. Este tipo de cambio refleja el interés creciente en las criptomonedas como un refugio alternativo ante la inestabilidad del peso argentino.

Por último, el *dólar tarjeta*, que afecta a quienes viajan o realizan compras en el extranjero, se encuentra en 1.924 pesos para la compra y 1.989 pesos para la venta. Esta brecha es un claro reflejo de los impuestos que se aplican sobre las transacciones con divisas, encareciendo el acceso a la moneda extranjera.

La diferencia en las cotizaciones del dólar se debe a múltiples factores, destacándose la *informalidad del mercado*, la *regulación del gobierno* y el *nivel de reservas del Banco Central*. Esto repercute directamente en la vida cotidiana de los argentinos, ya que afecta el precio de productos importados, turismo y ahorros. En un contexto donde la inflación sigue siendo un desafío persistente, entender el funcionamiento del mercado cambiario se vuelve fundamental para la planificación financiera personal.