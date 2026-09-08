Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 8 de septiembre
Este martes 8 de septiembre, las cotizaciones del dólar muestran diferencias significativas que afectan la economía familiar. Conocé las cifras más recientes sobre el dólar oficial, el blue y otros tipos de cambio.
FOTO: Dólar
Este martes 8 de septiembre de 2026, el panorama del dólar en Argentina refleja una *notable disparidad en las cotizaciones*, lo que resulta crucial para el bolsillo de los argentinos. El *dólar oficial* se encuentra en un valor de 1.480 pesos para la compra y 1.530 pesos para la venta, según las últimas cifras de la Casa de la Moneda, actualizadas a las 18:00. Este tipo de cambio es el que utilizan las entidades bancarias y es el más regulado por el gobierno.
Por otro lado, el *dólar blue*, que representa un mercado paralelo, se cotiza actualmente en 1.525 pesos para la compra y 1.545 pesos para la venta. Esta cotización es más elevada que la oficial y refleja la escasez de divisas en el mercado formal. El dólar blue también se actualizó a las 20:58 de la misma fecha, evidenciando la volatilidad de este segmento del mercado.
Además, el *dólar mayorista*, que es el que se utiliza para operaciones entre bancos y grandes empresas, se encuentra en 1.502,5 pesos para la compra y 1.511,5 pesos para la venta. Esta cotización actualizada a las 16:17 refleja un espacio diferente en el mercado cambiario, donde la oferta y la demanda de dólares a gran escala tienen un impacto significativo.
Es importante destacar también la cotización del *dólar Contado con Liquidación (CCL)*, que permite a los inversores comprar dólares en el mercado local para ser transferidos al exterior, actualmente con un valor de 1.582 pesos de compra y 1.583,2 pesos de venta. Así, los ahorros en dólares se ven afectados por la diferenciación de precios, una realidad que cada vez más argentinos enfrentan.
El *dólar cripto*, que representa la compra de dólares a través de plataformas de criptomonedas, está en 1.581,42 pesos para la compra y 1.583,85 pesos para la venta. Este tipo de cambio refleja el interés creciente en las criptomonedas como un refugio alternativo ante la inestabilidad del peso argentino.
Por último, el *dólar tarjeta*, que afecta a quienes viajan o realizan compras en el extranjero, se encuentra en 1.924 pesos para la compra y 1.989 pesos para la venta. Esta brecha es un claro reflejo de los impuestos que se aplican sobre las transacciones con divisas, encareciendo el acceso a la moneda extranjera.
La diferencia en las cotizaciones del dólar se debe a múltiples factores, destacándose la *informalidad del mercado*, la *regulación del gobierno* y el *nivel de reservas del Banco Central*. Esto repercute directamente en la vida cotidiana de los argentinos, ya que afecta el precio de productos importados, turismo y ahorros. En un contexto donde la inflación sigue siendo un desafío persistente, entender el funcionamiento del mercado cambiario se vuelve fundamental para la planificación financiera personal.
Lectura rápida
¿Cuánto está el dólar oficial hoy?
El *dólar oficial* cotiza a 1.480 pesos para la compra y 1.530 pesos para la venta.
¿Qué es el dólar blue?
Es un tipo de cambio paralelo donde se cotiza actualmente a 1.525 pesos para la compra y 1.545 pesos para la venta.
¿Qué es el dólar Contado con Liquidación?
Permite comprar dólares en el mercado local y está en 1.582 pesos de compra y 1.583,2 pesos de venta.
¿Qué factores influyen en el tipo de cambio?
La informalidad del mercado, la regulación gubernamental y las reservas del Banco Central son factores claves.
¿Cómo impactan estas cotizaciones en la vida diaria?
Afectan el precio de productos importados, viajes al exterior y la planificación de ahorros.