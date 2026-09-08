Reino Unido prohibirá productos de asentamientos israelíes en Cisjordania para proteger el proceso de paz

LONDRES — El gobierno del Reino Unido se prepara para imponer un veto a los productos provenientes de asentamientos israelíes en la ocupada Cisjordania. Esta medida responde a un plan de expansión que amenaza con obstaculizar los esfuerzos para establecer un estado palestino, según informó el ejecutivo británico el martes.

El secretario de Exteriores, Ed Miliband, se espera que brinde más detalles sobre la decisión en la Cámara de los Comunes más tarde, tras haber mencionado anteriormente que "reiniciaría" las relaciones del Reino Unido con Israel.

Antes del anuncio, el secretario de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, aclaró que esta acción "no busca ser un boicot a todos los productos israelíes".

McFadden especificó que las medidas están "enfocadas específicamente en la expansión de estos asentamientos, que son considerados ilegales bajo el derecho internacional, en Cisjordania".

"El eje de la declaración es que el Reino Unido, junto con muchos otros países, no desea que la posibilidad de una solución de dos estados en Israel y Palestina sea eliminada por cambios en la realidad sobre el terreno", explicó McFadden en una entrevista con Times Radio.

El actual gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es el más ultranacionalista y religioso en la historia de Israel y ha supervisado un incremento en la construcción de asentamientos en Cisjordania, territorio que Israel ocupó en la Guerra de los Seis Días de 1967 y que debería formar parte de un futuro estado palestino.

El gobierno de Netanyahu considera a Cisjordania como la tierra bíblica e histórica del pueblo judío y se opone a la creación de un estado palestino.

El Reino Unido, aliado de Israel desde hace tiempo, reconoció el estado palestino el año pasado como parte de un esfuerzo por reactivar las negociaciones hacia una solución de dos estados.

El gobierno laborista ya había sancionado previamente a algunos colonos israelíes y asentamientos ilegales por actos de violencia contra palestinos y por la construcción no autorizada en Cisjordania. Se prevé que el anuncio del martes amplíe las sanciones al comercio de bienes, y posiblemente algunos servicios, relacionados con todos los asentamientos en esta región ocupada.

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha expresado su preocupación por el proyecto de asentamiento E1 aprobado por Israel, el cual dividiría efectivamente el territorio en dos. Los palestinos y grupos de derechos humanos advierten que esto podría aniquilar las posibilidades de un futuro estado palestino.

Una postura más firme respecto a los asentamientos es probable que sea bien recibida por muchos votantes y legisladores del Partido Laborista, quienes han instado al gobierno a intensificar las sanciones contra Israel y a apoyar más a los palestinos.

Sin embargo, algunos expresaron su preocupación de que esta medida pudiera aumentar el apoyo a Netanyahu, quien enfrenta una dura contienda electoral en octubre.

Ministros israelíes han condenado la inminente decisión del gobierno británico. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, advirtió que "si Gran Bretaña actúa contra Israel, Israel actuará contra Gran Bretaña".

Itamar Ben-Gvir, el ministro de seguridad pública de Israel, instó a Netanyahu a reconocer la reclamación de Argentina sobre las Islas Malvinas, un territorio británico en el Atlántico Sur.

La medida también fue criticada por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien afirmó que era "discriminación contra el pueblo judío". Huckabee añadió que el Reino Unido podría enfrentar "repercusiones o represalias" de parte de Estados Unidos si se implementan estas sanciones.

La oficina de Burnham indicó que el primer ministro conversó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el lunes, donde expuso "el compromiso del Reino Unido de trabajar por la paz y la seguridad en la región" y de buscar una solución de dos estados. No se proporcionó información sobre la respuesta de Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.