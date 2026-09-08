Nicaragua ante la ONU: Alemania infringe el derecho internacional al armar a Israel

LA HAYA — En un importante desarrollo en el ámbito del derecho internacional, el gobierno de Nicaragua compareció ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para acusar a Alemania de violar la Convención sobre el Genocidio. Según Nicaragua, el suministro de armas a Israel, que se han empleado en la reciente guerra en la Franja de Gaza, constituye una facilitación de actos genocidas.

En su intervención, Nicaragua argumentó que el apoyo militar y las armas proporcionadas por Alemania a Israel contribuyen a la perpetuación de actos que podrían ser calificados como genocidio. Esta afirmación fue realizada en un contexto de creciente tensión en la región, particularmente tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, a los cuales Israel respondió con una contundente campaña militar.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Berlín ha rechazado firmemente las alegaciones de Nicaragua, argumentando que las acusaciones son infundadas. Aun así, el caso se centra no solo en las acciones de Alemania, sino que también pone de relieve la situación en Gaza, donde las hostilidades han dejado un alto costo humano.

Las audiencias iniciales se están llevando a cabo para determinar si la CIJ tiene jurisdicción sobre el caso. Aunque Israel no es parte del proceso, se espera que el enfoque de Nicaragua sobre las acciones alemanas pueda influir en el debate internacional sobre el conflicto.

Este proceso legal representa un nuevo esfuerzo por parte de un país con vínculos históricos con el pueblo palestino para cuestionar las acciones de Israel en la arena internacional. Previamente, Sudáfrica había presentado una acusación similar de genocidio contra Israel ante la misma corte.

El abogado principal de Nicaragua, Carlos José Argüello Gómez, afirmó ante la corte que las relaciones políticas y militares entre Alemania e Israel son tan estrechas que es imposible que Alemania no estuviera al tanto del riesgo de que Israel estuviera cometiendo actos que pudieran equivaler a genocidio.

Alemania, por su parte, ha sido un aliado de Israel durante décadas y ocupa el segundo lugar en el suministro de armas a Israel, después de Estados Unidos. La postura de Alemania en este conflicto ha sido objeto de críticas, y su papel en la provisión de armamento ha generado un debate sobre la responsabilidad de los países proveedores en conflictos armados.

El gobierno de Nicaragua, que ha mantenido vínculos históricos con las organizaciones palestinas desde su apoyo a la revolución sandinista en 1979, ve este caso como una forma de hacer responsable a Alemania por su contribución a la violencia en Gaza.

En respuesta a las acusaciones, Alemania argumentó que el caso debería ser desestimado, sugiriendo que Nicaragua no estaba interesada en un diálogo previo a la corte. Sin embargo, los abogados nicaragüenses sostuvieron que se habían realizado intentos de comunicación con el Ministerio de Exteriores alemán, y presentaron evidencia de tales interacciones.

El fallo sobre la jurisdicción de la corte se espera para finales de este año. Si la corte decide avanzar con el caso, el proceso legal podría extenderse por varios años, marcando un capítulo importante en la relación entre el derecho internacional y los conflictos armados contemporáneos.