Trump advierte a Bombardier: producir aviones en EE. UU. o enfrentar restricciones comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una amenaza contra el fabricante canadiense de aviones Bombardier, advirtiendo que prohibirá la venta de sus aeronaves en el país si no comienzan a fabricarlas en territorio estadounidense.

En respuesta, Bombardier destacó que muchos de los componentes de sus aviones, incluidas las alas, son producidos en Estados Unidos, subrayando la importancia de su cadena de suministro que incluye a numerosas empresas estadounidenses.

Desde que las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos fracasaron el 21 de agosto, la administración de Trump ha intensificado sus ataques, incluyendo aranceles y críticas hacia Canadá, describiéndolo como dependiente y débil.

"¡NO MÁS VENTA DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS! ¡Sus productos no son lo suficientemente buenos!", escribió Trump en sus redes sociales. "Si quieren nuestro mercado, deben construir aquí y dejar de tratar a Estados Unidos como una alcancía".

Bombardier emitió un comunicado en el que defendió la contribución de la industria aeroespacial estadounidense, indicando que genera decenas de miles de empleos, tanto directos como indirectos, a través de su cadena de suministro.

La cadena de suministro de Bombardier incluye alrededor de 2.800 empresas en 47 estados de EE. UU., resaltando que las alas de sus jets ejecutivos son fabricadas en Texas y los componentes de control de vuelo se producen cerca de Los Ángeles.

"Bombardier valora su gran alianza con las compañías estadounidenses y a sus empleados en Estados Unidos. Nuestro plan es seguir invirtiendo en nuestra gente, nuestros clientes y las comunidades en las que operamos en todo el país", agregaron desde la empresa.

A principios de este año, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que su gobierno optó por adquirir seis aviones radar de alerta temprana a Saab y Bombardier, en lugar de optar por fabricantes estadounidenses, lo que respalda la manufactura canadiense y sugiere un cambio en la política de compras militares.

El gobierno canadiense también está reconsiderando sus planes para adquirir cazas F-35 de Estados Unidos, mientras que Saab ha propuesto fabricar su caza Gripen en Canadá.

Bombardier es una de las empresas más antiguas de Canadá, fundada por Joseph-Armand Bombardier, un inventor que comenzó fabricando motos de nieve en la década de 1930. A lo largo de su historia, la compañía ha tenido diversas orientaciones comerciales, incluyendo la fabricación de trenes y aeronaves, aunque en los últimos años se ha concentrado en los jets privados.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.