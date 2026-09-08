Roban tres valiosas obras del Museo Renoir en Francia en un audaz golpe nocturno

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Buenos Aires, 8 septiembre (NA) — Tres obras de arte fueron robadas en la madrugada de este martes del Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer, del departamento de Alpes Marítimos (sureste de Francia), según informó el diario Le Monde.

Dos delincuentes, detectados por las cámaras de videovigilancia de la ciudad, huyeron, reveló el alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, citado por el diario.

Los ladrones se llevaron cuatro obras de arte del museo, pero dejaron caer una mientras huían, añadió en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Masson señaló que su oficina estimaba el valor de las obras robadas en nueve millones de euros (unos 10,45 millones de dólares), y agregó que los perpetradores "actualmente están siendo buscados de forma activa".

En tanto, la Policía judicial francesa se hizo cargo de la investigación.

Antecedentes del museo

Fundado en 1960, el Museo Renoir está ubicado en la última casa y propiedad del famoso pintor impresionista francés Pierre-Auguste Renoir.

El museo cuenta con una colección que incluye más de una decena de pinturas originales de Renoir, así como sus muebles, objetos personales, fotografías y archivos.