Ya es oficial el nombramiento de los dos nuevos vocales de la Cámara Federal de Córdoba

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El Gobierno nacional oficializó este martes el nombramiento de 35 jueces y siete vocales en sendos decretos publicados en el Boletín Oficial.

Los escritos fueron firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y la mayoría de los jueces son para la Capital Federal, mientras que los restantes son para Catamarca y Chubut.

Entre los nuevos nombramientos sobresalen dos cargos con alto impacto en los Tribunales Federales de Córdoba.

Por un lado, María Soledad Mancini, fue oficializada como flamante de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. De esta manera, esta sala quedará conformada por los jueces Graciela Montesi, Eduardo Ávalos y Mancini.

En tanto, en la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, fue oficializado Facundo Carlos Cortés Olmedo. Ahora, la sala estará compuesta por Abel Sánchez Torres, Liliana Navarro y Cortés Olmedo.

La asunción de estos dos vocales pone fin a una larga vacante generada en la Cámara Federal tras el fallecimiento del juez Luis Roberto Rueda (en 2021) y la renuncia del magistrado Ignacio Vélez Funes (en 2023).

Como las salas quedaron sin su composición habitual, fue necesario que durante este tiempo los otros jueces de la Cámara fueran rotando en su composición para asegurar los tres votos. Este esquema terminó por generar una serie de denuncias que hoy tiene en la mira a la presidenta de la Cámara Federal, Graciela Montesi, y al vicepresidente, Abel Sánchez Torres (son pareja).

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Además, la actual fiscal federal de Villa María, María Virginia Miguel Carmona, quien también subroga la fiscalía federal N° 1 a cargo de Enrique Senestrari, actualmente con licencia médica, asumirá como jueza federal de Catamarca.

Días atrás, Miguel Carmona inició de oficio una investigación por narcotráfico en medio de la disputa entre dos grandes gremios de la ciudad de Córdoba, el Soelsac (que agrupa a los empleados de la limpieza) y el Surrbac (aglutina al personal encargado de la recolección de la basura). Lo hizo luego de que el titular de Soelsac, Sergio Fittipaldi, denunciara que uno de los líderes del Surrbac, Franco Saillen, quería el control de su gremio para expandir la venta de drogas.

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Fittipaldi avanzó en esta hipótesis cuando declaró en la Cámara 3° del Crimen en el marco del juicio que se sigue por el asesinato de Gabriela Pérez, ocurrido en un asado sindicar que se celebraba en el club Yapeyú, de la Capital cordobesa, en septiembre de 2023.

La lista de los jueces designados es la siguiente:

Walter Alfredo Cavassa: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12 de la Capital Federal. Decreto 883/2026.

Florencia Inés Córdoba: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°66 de la Capital Federal.

Javier Rodrigo Pereyra: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal.

Valeria Alejandra Rico: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal.

María Virginia Miguel Carmona: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Vanesa Silvana Alfaro: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 de la Capital Federal.

Ramiro Ariel Mariño: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°54 de la Capital Federal.

Julio César Di Giorgio: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal.

Sergio Buitrago: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26 de la Capital Federal.

Ramiro Velasco: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal.

Pablo César Cina: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 de la Capital Federal.

Miguel Ángel Asturias: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 de la Capital Federal.

Karina Gabriela Rapkinas: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°69 de la Capital Federal.

José María Abram Luján: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°110 de la Capital Federal.

Sebastián Rodrigo Ghersi: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45 de la Capital Federal.

Diego Andrés Villanueva: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42 de la Capital Federal.

Fernando Carlos Damián Pascual: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41 de la Capital Federal.

Maximiliano Alberto Leandro Callizo: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58 de la Capital Federal.

Sergio Alejandro Echegaray: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°44 de la Capital Federal.

Mariana Salduna: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°27 de la Capital Federal.

Gustavo Alejandro Roque Cultraro: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°10 de la Capital Federal.

Lucila Califano: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°9 de la Capital Federal.

Juan Pablo Ángel Sala: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23 de la Capital Federal.

Ángela Cecilia Pagano Mata: jueza del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Federico Alfredo Battilana: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal.

Evangelina María Lasala: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 de la Capital Federal.

Santiago Juan Schiopetto: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal.

Santiago Villagrán: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.

Pilar Fernández Escarguel: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°109 de la Capital Federal.

Sebastián Pedro Ruiz: juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Juan Santiago Ylarri: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°22 de la Capital Federal.

Adolfo Omar Piendibene: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38 de la Capital Federal.

Albertina Anatonia Carón: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 de la Capital Federal.

Ana María Busleiman: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

En tanto, los vocales designados son:

Valeria Pérez Casado: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C.

Florentino Malaponte: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe, Sala A.

Alicia Isabel Braghini: vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

María Soledad Mancini: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A.

Juan Manuel Cabral: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.

Facundo Carlos Cortés: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B.

Andrés Guillermo Fraga: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires.