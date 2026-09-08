FOTO: Corte total en la Ruta 40 en Río Negro por desprendimientos de tierra y rocas

La Ruta 40 en la provincia de Río Negro enfrenta un corte total debido a desprendimientos de rocas y tierra. Las autoridades trabajan en el lugar para restablecer el tránsito lo más pronto posible.

Vialidad Nacional ha comunicado que este martes la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta El Bolsón con San Carlos de Bariloche, está cerrada en ambas direcciones a causa de un derrumbe en la zona del Lago Guillelmo.

Equipos de Vialidad Nacional están realizando labores de remoción de piedras que obstruyen la calzada para permitir la circulación vehicular.

Se solicita a los usuarios respetar al personal de seguridad que se encuentra en el perímetro del área afectada, según el comunicado de la Agencia Noticias Argentinas.

Esta área es propensa a desprendimientos de tierra, rocas e incluso árboles, especialmente durante períodos de lluvias.