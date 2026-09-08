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Juegos Suramericanos Notas

Unboxing albiceleste: atletas argentinas mostraron la indumentaria para los Suramericanos

Camila Tello, de la selección argentina de patín artístico, y Delfina Veljanovich, representante de la Confederación Argentina de Patinaje, exhibieron las distintas pertenencias que usarán en la competencia. Video.

08/09/2026 | 10:56Redacción Cadena 3

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Delfina Veljanovich, de patín artístico, mostró la indumentaria albiceleste (Foto: @delfi_velja)

FOTO: Delfina Veljanovich, de patín artístico, mostró la indumentaria albiceleste (Foto: @delfi_velja)

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Camila Tello, de la selección argentina de patín artístico, y Delfina Veljanovich, representante de la Confederación Argentina de Patinaje, realizaron un unboxing de toda la indumentaria y el equipamiento que recibieron para los Juegos Suramericanos 2026.

Las deportistas mostraron la ropa oficial, mochilas y distintas pertenencias que utilizarán durante la competencia, con todo preparado para representar a Argentina.

Ambas transitan la última semana de entrenamiento antes de viajar para disputar los Juegos Suramericanos, que arrancan el próximo sábado en Santa Fe.

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Lectura rápida

¿Quiénes realizaron el unboxing?
Camila Tello y Delfina Veljanovich.

¿Qué mostraron las deportistas?
Mostraron la ropa oficial, mochilas y equipamiento para los Juegos Suramericanos 2026.

¿Cuándo comienzan los Juegos Suramericanos?
Los Juegos Suramericanos comienzan el próximo sábado.

¿Dónde se llevarán a cabo los Juegos?
Se llevarán a cabo en Santa Fe.

¿Por qué es importante el unboxing?
Es una forma de presentar la indumentaria y equipamiento que utilizarán las deportistas para representar a Argentina.

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