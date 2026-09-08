Unboxing albiceleste: atletas argentinas mostraron la indumentaria para los Suramericanos

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Camila Tello, de la selección argentina de patín artístico, y Delfina Veljanovich, representante de la Confederación Argentina de Patinaje, realizaron un unboxing de toda la indumentaria y el equipamiento que recibieron para los Juegos Suramericanos 2026.

Las deportistas mostraron la ropa oficial, mochilas y distintas pertenencias que utilizarán durante la competencia, con todo preparado para representar a Argentina.

Ambas transitan la última semana de entrenamiento antes de viajar para disputar los Juegos Suramericanos, que arrancan el próximo sábado en Santa Fe.

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