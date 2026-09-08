Qué dijo Marcela Tinayre sobre la internación de Mirtha Legrand

Marcela Tinayre informó que su madre, Mirtha Legrand, se encuentra en estado de salud favorable y atribuyó la bronquitis que afecta a la emblemática conductora, quien tiene 99 años, a que "salir y tomar tanto frío" es algo habitual para ella.

"Todos los chequeos dieron perfectos. En unas horas le van a dar el alta", declaró Tinayre al referirse a la evolución de la conductora, que permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, antes de que se emitiera el parte médico oficial de la institución.

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La hija de Mirtha aclaró los motivos de su internación y aseguró que la conductora está bajo supervisión médica, en declaraciones al canal Ciudad Magazine.

"Tiene tos fuerte y eso la cansa mucho. Pero no hay infecciones", puntualizó Tinayre, quien añadió: "Mamá está internada para control, ya que es un clásico en ella la bronquitis por salir tanto y tomar frío".

Sobre el estado general de la conductora, agregó: "Está re bien controlada, sin riesgos y su ánimo es muy bueno".

El comunicado emitido por el sanatorio reveló que la diva presenta un "cuadro respiratorio bronquial" y que se encuentra en una "habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente".

Finalmente, se informó que "de no mediar cambios, el miércoles emitiremos un nuevo parte médico".