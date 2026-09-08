Qué dijo Marcela Tinayre sobre la internación de Mirtha Legrand
La hija de la diva aseguró que su madre se encuentra bajo control médico.
FOTO: Marcela Tinayre y Mirtha Legrand.
Marcela Tinayre informó que su madre, Mirtha Legrand, se encuentra en estado de salud favorable y atribuyó la bronquitis que afecta a la emblemática conductora, quien tiene 99 años, a que "salir y tomar tanto frío" es algo habitual para ella.
"Todos los chequeos dieron perfectos. En unas horas le van a dar el alta", declaró Tinayre al referirse a la evolución de la conductora, que permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, antes de que se emitiera el parte médico oficial de la institución.
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Monitoreo médico. Internaron a Mirtha Legrand: qué le pasó
La conductora padece un cuadro respiratorio bronquial y permanecerá en observación en el Sanatorio Mater Dei. La palabra de las autoridades del centro de salud.
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La hija de Mirtha aclaró los motivos de su internación y aseguró que la conductora está bajo supervisión médica, en declaraciones al canal Ciudad Magazine.
"Tiene tos fuerte y eso la cansa mucho. Pero no hay infecciones", puntualizó Tinayre, quien añadió: "Mamá está internada para control, ya que es un clásico en ella la bronquitis por salir tanto y tomar frío".
Sobre el estado general de la conductora, agregó: "Está re bien controlada, sin riesgos y su ánimo es muy bueno".
El comunicado emitido por el sanatorio reveló que la diva presenta un "cuadro respiratorio bronquial" y que se encuentra en una "habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente".
Finalmente, se informó que "de no mediar cambios, el miércoles emitiremos un nuevo parte médico".
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Mirtha Legrand?
La conductora fue internada por un cuadro de bronquitis.
¿Quién habló sobre su estado?
Su hija, Marcela Tinayre, brindó detalles sobre la salud de Mirtha.
¿Cómo se encuentra Mirtha Legrand?
Según Marcela, está en buen estado y recibirá el alta en breve.
¿Dónde está internada?
Está internada en el Sanatorio Mater Dei bajo control médico.
¿Cuándo se espera un nuevo parte médico?
El miércoles se emitirá un nuevo informe sobre su estado.
[Fuente: Noticias Argentinas]