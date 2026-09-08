UTA Córdoba sigue en estado de alerta y no se descarta nuevas medidas de fuerza

FOTO: Choferes de UTA Córdoba realizan asambleas y afectan líneas de transporte urbano en la ciudad

Los choferes nucleados en UTA Córdoba se mantienen en estado de alerta, en consecuencia, no se descartan posibles medidas de fuerza durante la jornada en el transporte urbano.

Los trabajadores continúan pidiendo que baje a Córdoba la paritaria cerrada en el AMBA.

La vocera de UTA Córdoba, Lucía Bustamante, dijo a Cadena 3: "Hoy podríamos estar frente a un panorama similar al de ayer".

A las 9 de la mañana, se llevará a cabo una reunión plenaria de delegados en la sede de UTA Córdoba, donde se definirán los pasos a seguir. Bustamante aclaró que "podría ocurrir lo mismo" que ayer, aunque se descartaron asambleas durante las primeras horas de la mañana.

"Nosotros decidimos a las 9 tener la reunión y dar aviso con aproximadamente una hora y media, dos horas de anticipación del lugar y las líneas que se verían afectadas", explica la vocera.

Al ser consultada sobre un posible acercamiento del Poder Ejecutivo, Bustamante respondió: "No hemos tenido ningún acercamiento".

Además, destacó que están abiertos al diálogo, pero aún no han recibido comunicación alguna.

Este lunes hubo asambleas desde las 12 en la punta de línea de la empresa TAMSE. La medida impactó de manera directa en el servicio de los colectivos de las líneas 20, 23, 27, 600 y 601.

Informe de Lucía González.