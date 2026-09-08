Estudiantes secundarios pasan más de seis horas diarias en el celular y sufren ansiedad y depresión

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) – Los estudiantes del secundario en la Ciudad de Buenos Aires dedican más de seis horas diarias a su celular, y un preocupante 40% de ellos muestra al menos un signo de alerta en su bienestar socioemocional, tales como ansiedad, depresión o somnolencia. Esta situación se detalla en un estudio conjunto del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que revela que el promedio de tiempo frente a la pantalla es de 6 horas y 10 minutos.

El estudio indica que entre los adolescentes que utilizan más el teléfono, se observan mayores indicadores de ansiedad, depresión, somnolencia diurna y uso problemático de smartphones. En total, cuatro de cada diez alumnos presenta alguna señal de alerta relacionada con su salud mental, según datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El informe titulado "Monitoreo de tiempo de pantalla y salud mental en estudiantes de nivel secundario de la Ciudad de Buenos Aires" destaca que, aunque el tiempo frente a la pantalla es un factor relevante, el uso problemático de la tecnología podría tener un impacto aún más significativo en el bienestar de los jóvenes.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, enfatizó: "El objetivo es claro: recuperar la atención en el aula, fomentar la socialización cara a cara durante los recreos y garantizar que la tecnología se use exclusivamente con un fin pedagógico planificado y supervisado por los docentes. La escuela debe volver a ser un espacio de aprendizaje, juego y diálogo, libre de la dependencia de las pantallas".

La ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, agregó: "En la Ciudad fuimos pioneros en prohibir el uso de celular porque necesitábamos que los chicos presten atención en las aulas. También lanzamos Compromiso Familiar donde más de 100.000 familias ya acordaron ponerles un freno a las pantallas también en sus hogares para que los chicos salgan de una actividad sumamente pasiva".

Sobre el monitoreo, la ministra señaló: "Los indicadores de bienestar socioemocional son importantes para poner luz sobre lo que está sucediendo. El arte, el deporte y la naturaleza son los aliados para sacar a los chicos de las pantallas y en la Ciudad estamos yendo en esa línea. Si pasan tanto tiempo en las pantallas, ¿con qué nivel de atención llegan a las aulas? Hay algo que tenemos que comenzar a hacer y eso es entre todos".

Más de seis horas por día

El promedio de tiempo que los estudiantes dedican a sus celulares asciende a 6 horas y 10 minutos diarios, un dato que se considera alto en comparación con estudios internacionales. Esto representa aproximadamente un cuarto del día expuestos al teléfono, acumulando un total de 92 días al año.

El uso del celular incrementa con la edad; los estudiantes de 4º año pasan en promedio 51 minutos más que aquellos de 1º año (6 horas 35 minutos contra 5 horas 44 minutos). Algunos alumnos superan las 11 horas diarias en el uso del dispositivo.

También se identifican diferencias según el nivel socioeconómico, siendo que los estudiantes de sectores más vulnerables pasan, en promedio, una hora y media más frente a la pantalla que aquellos del quintil más alto.

La aplicación más utilizada por los jóvenes es TikTok, y entre quienes la consideran su app principal, el tiempo promedio de pantalla asciende a 6 horas 34 minutos.

Indicadores de alerta

El estudio evaluó cuatro indicadores: ansiedad generalizada, depresión, somnolencia diurna y uso problemático del smartphone. Los adolescentes respondieron una serie de preguntas que permitieron identificar señales de alerta.

Los resultados revelan que el 31% de los adolescentes muestra señales de alerta en ansiedad; el 38% en depresión; el 37% en somnolencia diurna; y el 25% en uso problemático del celular. En total, cuatro de cada diez estudiantes manifiestan al menos una de estas señales.

El tiempo de pantalla se correlaciona con los indicadores de salud mental, observándose que los estudiantes con mayores problemas en estos aspectos dedican más tiempo al celular. El impacto es más notable en depresión (49 minutos más) y uso problemático del celular (46 minutos más). También se observa un aumento en la ansiedad (36 minutos) y somnolencia diurna (19 minutos).

El estudio señala diferencias entre mujeres y varones, siendo que las mujeres presentan promedios más altos en los cuatro indicadores, destacándose las brechas en ansiedad y depresión. Además, las mujeres pasan, en promedio, 30 minutos más que los varones frente a la pantalla.

Sobre el estudio

La investigación se llevó a cabo con una muestra representativa de 3.261 estudiantes de diversas escuelas de la Ciudad entre abril y julio. El tiempo de pantalla se midió de manera objetiva utilizando aplicaciones de monitoreo en sistemas operativos iOS y Android, mientras que los indicadores se evaluaron mediante cuestionarios validados internacionalmente.

El informe aclara que es un estudio de diseño transversal y descriptivo-asociativo, permitiendo identificar relaciones entre variables, pero sin establecer causalidades ni descartar la influencia de otros factores en el análisis.