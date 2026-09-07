Milei encabeza hoy la reunión de Gabinete con Malvinas y el Presupuesto 2027 como ejes

El presidente Javier Milei lidera este lunes 7 de septiembre en la Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete. El encuentro, el tercero consecutivo en tres semanas, tiene como ejes centrales el seguimiento de las medidas sobre la soberanía de las Islas Malvinas y la definición del Presupuesto 2027.

Durante la reunión, los ministros analizan el impacto de los anuncios realizados por Milei en cadena nacional el jueves pasado. Esas medidas incluyeron el endurecimiento de sanciones para empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

En el Gobierno evaluaron de manera favorable el efecto inicial de los anuncios, tras el repliegue de grandes compañías internacionales de servicios petroleros del proyecto Sea Lion, que se desarrolla en las aguas que rodean al archipiélago.

Otro punto central de la agenda es el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. La propuesta mantiene como premisa innegociable el equilibrio fiscal, lo que anticipa complejas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas en torno a la obra pública y los recursos provinciales.

En la estrategia parlamentaria tienen un rol clave el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el diálogo con las provincias, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además del proyecto presupuestario, la Casa Rosada busca impulsar en el Congreso iniciativas como la reforma electoral.