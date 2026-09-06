Llaryora felicitó a Font por su triunfo en Marcos Juárez y lo convocó a trabajar por la ciudad

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, felicitó este domingo a Germán Font por su triunfo en las elecciones municipales de Marcos Juárez y destacó el resultado obtenido por el candidato de Generación MJ, quien se impuso con amplio margen sobre el exintendente Pedro Dellarossa.

A través de sus redes sociales, Llaryora celebró la participación de los vecinos y destacó especialmente a Font y a su equipo. “Germán tiene la fuerza y la capacidad para hacer que Marcos Juárez siga creciendo”, expresó el mandatario provincial.

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En el mismo mensaje, el gobernador también reconoció a los demás candidatos que participaron de los comicios y remarcó la importancia de la convivencia democrática. “La democracia se fortalece cuando podemos competir, debatir nuestras diferencias y, al día siguiente, empujar juntos los proyectos comunes”, señaló.

El resultado electoral marcó además un hecho significativo para la ciudad: Font se convirtió en el primer intendente peronista electo de Marcos Juárez desde 1973. Con el 65% de las mesas escrutadas, el dirigente de Generación MJ alcanzaba el 46,01% de los votos, frente al 20,21% de Dellarossa y el 17,34% de Gerardo Pasquali.

Tras conocerse la victoria, Llaryora invitó al intendente electo a reunirse este lunes a las 11 en la Casa de Gobierno de Córdoba. El objetivo será comenzar a trabajar en conjunto y avanzar sobre las ideas y proyectos que Font presentó durante la campaña.

Por su parte, Miguel Sicilaino, ministro de Vinculación y Gestión Institucional, chicaneó a la oposición: "Y ahora que van a decir? Y ahora que van a escribir? Y ahora qué análisis buscando explicaciones van a encontrar?", escribió en sus redes.

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Con el triunfo de Font, el oficialismo provincial suma además un resultado político relevante en una ciudad que históricamente fue considerada un bastión opositor.