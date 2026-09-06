El aminoácido popular que podría acortar la vida de los hombres, según un estudio

Un extenso estudio que involucró a más de 270,000 personas reveló que el aminoácido tirosina, comúnmente encontrado en alimentos ricos en proteínas y suplementos, podría estar vinculado a una esperanza de vida más corta en hombres. Los investigadores, liderados por Jie V. Zhao, Yitang Sun, Junmeng Zhang y Kaixiong Ye de la Universidad de Hong Kong y la Universidad de Georgia, examinaron la relación entre la tirosina y la longevidad, encontrando que niveles elevados de este aminoácido podrían reducir la expectativa de vida masculina en casi un año, mientras que no se observó un efecto significativo en mujeres.

Este hallazgo, publicado en la revista Aging-US, plantea interrogantes sobre cómo la tirosina y la ingesta de proteínas pueden influir en el envejecimiento y la longevidad, aunque se requiere más investigación antes de que estos resultados puedan traducirse en recomendaciones de salud.

La tirosina es un aminoácido esencial en la producción de neurotransmisores como la dopamina, que son cruciales para la comunicación entre las células nerviosas y regulan funciones como el estado de ánimo y la motivación. A pesar de su importancia, los científicos aún no comprenden completamente cómo las diferencias en los niveles de tirosina podrían afectar el envejecimiento.

En el estudio, los investigadores utilizaron datos del UK Biobank, un gran repositorio de datos de salud y genéticos. Implementaron dos enfoques complementarios: primero, buscaron asociaciones entre las concentraciones de tirosina y fenómenos relacionados con la muerte y la esperanza de vida; luego, emplearon métodos genéticos para investigar si estas relaciones iban más allá de una simple correlación.

Los resultados iniciales mostraron que niveles elevados de ambos aminoácidos, tirosina y fenilalanina, estaban asociados con un mayor riesgo de muerte. Sin embargo, al examinar más de cerca, la tirosina fue la que destacó de manera consistente. Los análisis genéticos sugirieron que niveles elevados de tirosina podrían tener una relación causal con la reducción de la esperanza de vida en hombres.

Los investigadores estimaron que una mayor concentración de tirosina podría acortar la vida de los hombres en casi un año. Este patrón no se observó en mujeres, donde no se encontró un efecto significativo de la tirosina sobre la longevidad.

Adicionalmente, se descubrió que los hombres generalmente presentan niveles más altos de tirosina en comparación con las mujeres, lo que podría contribuir a la diferencia bien documentada en la esperanza de vida entre sexos. Sin embargo, los hallazgos no establecen que la tirosina sea la causa de esta discrepancia.

"La fenilalanina no mostró asociación con la esperanza de vida en hombres o mujeres después de controlar por la tirosina."

Los científicos aún no comprenden por qué niveles más altos de tirosina podrían estar asociados con una menor longevidad en hombres. Una posible explicación es la resistencia a la insulina, un fenómeno que se relaciona con varias enfermedades que son más comunes con la edad. La tirosina también se utiliza para producir neurotransmisores involucrados en la respuesta al estrés, lo que podría ayudar a explicar por qué el efecto sobre la esperanza de vida se observa solo en hombres.

Los hallazgos plantean interrogantes sobre el uso de suplementos de tirosina, que se comercializan ampliamente para mejorar la concentración y el rendimiento mental. Aunque los investigadores no probaron directamente los suplementos de tirosina, sugieren que las personas con concentraciones inusualmente altas de tirosina podrían beneficiarse de cambios dietéticos para reducir esos niveles.

Una posible estrategia sería restringir la ingesta de proteínas, lo que podría disminuir la exposición a la tirosina. Sin embargo, no está claro si reducir deliberadamente la tirosina a través de la dieta realmente extendería la vida o mejoraría la salud. Se necesitarán más investigaciones para confirmar estos resultados y determinar si cambios en la dieta o el estilo de vida pueden alterar de manera segura los niveles de tirosina para promover un envejecimiento más saludable.