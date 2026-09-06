Tragedia en Río Negro: hallaron sin vida al niño de 4 años que cayó a un canal

FOTO: Tragedia en Río Negro: hallan sin vida al niño de 4 años que cayó a un canal

Gian, un niño de 4 años, fue hallado sin vida tras un exhaustivo operativo de búsqueda, luego de que el automóvil en el que viajaba con su familia cayera a un canal de riego en la localidad de Fernández Oro, en la provincia de Río Negro.

El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, confirmó el hallazgo del menor, cuyo cuerpo fue encontrado a 200 metros del lugar donde ocurrió el accidente. El niño había estado desaparecido desde el siniestro, mientras que sus padres lograron escapar del vehículo por sus propios medios.

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El trágico incidente ocurrió alrededor de las 4:30 del sábado, cuando la familia se trasladaba en su auto y terminó sumergido en un canal principal de riego de la localidad. Inmediatamente después, se activó un operativo de búsqueda para localizar al niño.

Distintas fuerzas de seguridad participaron en el rastrillaje, explorando tanto el cauce del agua como sus alrededores en busca de pistas que pudieran ayudar a encontrar al menor. La noticia de su hallazgo causó gran conmoción en la comunidad de Fernández Oro, que había estado pendiente de los esfuerzos por encontrarlo.

Las autoridades ahora se encuentran trabajando para determinar las circunstancias que llevaron a este trágico accidente.