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Tragedia en Río Negro: hallaron sin vida al niño de 4 años que cayó a un canal

El menor estaba desaparecido después del accidente, mientras que sus padres lograron salir del vehículo por sus propios medios.

06/09/2026 | 18:10Redacción Cadena 3

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Tragedia en Río Negro: hallan sin vida al niño de 4 años que cayó a un canal

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Gian, un niño de 4 años, fue hallado sin vida tras un exhaustivo operativo de búsqueda, luego de que el automóvil en el que viajaba con su familia cayera a un canal de riego en la localidad de Fernández Oro, en la provincia de Río Negro.

El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, confirmó el hallazgo del menor, cuyo cuerpo fue encontrado a 200 metros del lugar donde ocurrió el accidente. El niño había estado desaparecido desde el siniestro, mientras que sus padres lograron escapar del vehículo por sus propios medios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El trágico incidente ocurrió alrededor de las 4:30 del sábado, cuando la familia se trasladaba en su auto y terminó sumergido en un canal principal de riego de la localidad. Inmediatamente después, se activó un operativo de búsqueda para localizar al niño.

Distintas fuerzas de seguridad participaron en el rastrillaje, explorando tanto el cauce del agua como sus alrededores en busca de pistas que pudieran ayudar a encontrar al menor. La noticia de su hallazgo causó gran conmoción en la comunidad de Fernández Oro, que había estado pendiente de los esfuerzos por encontrarlo.

Las autoridades ahora se encuentran trabajando para determinar las circunstancias que llevaron a este trágico accidente.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Fernández Oro?
Un niño de 4 años, Gian, fue hallado muerto tras caer a un canal de riego en un accidente vehicular.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El incidente tuvo lugar alrededor de las 4:30 del sábado.

¿Cómo se produjo el accidente?
El automóvil en el que viajaba la familia terminó dentro de un canal de riego.

¿Dónde fue encontrado el niño?
El cuerpo de Gian fue hallado a 200 metros del lugar del accidente.

¿Qué acciones se tomaron tras el incidente?
Se desplegó un operativo de búsqueda que involucró a distintas fuerzas de seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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