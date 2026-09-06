La victoria histórica de la AfD en Sajonia-Anhalt desafía el liderazgo de Merz

FOTO: La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo este domingo una victoria histórica en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt

Berlín, 6 de septiembre (NA) -- El partido Alternativa para Alemania (AfD) ha logrado una victoria histórica en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, consolidándose como la fuerza más votada y dejando atrás a la Unión Cristianodemócrata (CDU), liderada por el canciller Friedrich Merz.

Las primeras proyecciones de las cadenas de televisión alemanas indican que la AfD obtuvo aproximadamente el 44,5 por ciento de los votos, más del doble que el 20,8 por ciento registrado en las elecciones de 2021, mientras que la CDU ha visto una caída a alrededor del 18 por ciento.

Según la Agencia Noticias Argentinas, los resultados oficiales parciales confirmaron la amplia ventaja de la AfD a medida que avanzaba el escrutinio. Este resultado marca el mayor triunfo de la AfD en una elección regional y abre la posibilidad de que el partido ultraderechista intente formar gobierno en uno de los estados federados de Alemania.

El resultado también representa un duro golpe para Merz, ya que la CDU ha gobernado Sajonia-Anhalt desde 2002 y había obtenido el 37,1 por ciento de los votos en las elecciones de 2021.

El principal candidato de la AfD en la región, Ulrich Siegmund, celebró el resultado junto a los líderes nacionales Alice Weidel y Tino Chrupalla, quienes consideran que esta votación representa un mandato para intentar formar gobierno.

No obstante, la llegada de la AfD al Ejecutivo regional no está garantizada, ya que los principales partidos políticos alemanes han mantenido su negativa a formar coaliciones con la formación ultraderechista. La distribución final de los escaños y el desempeño de los partidos menores serán cruciales para determinar si la AfD puede conseguir una mayoría suficiente o si los otros partidos pueden formar una alternativa para evitar su acceso al gobierno.

La CDU ha sufrido una de las derrotas más significativas de la jornada, perdiendo cerca de la mitad del apoyo obtenido en 2021. Por su parte, La Izquierda, el Partido Socialdemócrata (SPD) y Los Verdes se han quedado muy atrás de los dos principales contendientes.

La AfD tiene una fuerte presencia electoral en el este de Alemania, y su crecimiento ha convertido a estas regiones en un centro de expansión para el partido, que se basa en un discurso de endurecimiento de la política migratoria y críticas a los partidos tradicionales.

Este resultado en Sajonia-Anhalt tiene una dimensión nacional significativa, ya que intensifica la presión sobre el gobierno de Merz y establece a la AfD como un actor principal en la política alemana, de cara a las próximas elecciones federales previstas para 2029.