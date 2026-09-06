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Incendio de avión de carga de Amazon provoca cierre total en el aeropuerto de Miami

Un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el aeropuerto de Miami, colisionando con vehículos y generando un incendio. Las autoridades cerraron las operaciones en el aeropuerto mientras los bomberos trabajaban para controlar la situación.

06/09/2026 | 17:16Redacción Cadena 3

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Avión de carga de Amazon se incendia tras salirse de la pista en el aeropuerto de Miami

FOTO: Avión de carga de Amazon se incendia tras salirse de la pista en el aeropuerto de Miami

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MIAMI — Un avión de carga de Amazon se salió de una pista en el Aeropuerto Internacional de Miami el domingo, chocando contra varios vehículos y provocando un incendio que generó una densa columna de humo. Este incidente llevó a las autoridades a cerrar todas las pistas de uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) reportó que la aeronave se salió del final de la pista alrededor de las 2 de la tarde, tras llegar desde San Juan, Puerto Rico. En redes sociales, se compartieron imágenes del avión de Prime Air detenido junto a una avenida, con su fuselaje en el suelo y en gran parte intacto a pesar del fuego.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte anunció que estaba recabando información sobre el incidente. Hasta el momento, Amazon no ha respondido a las solicitudes de comentarios, y se desconoce si hay heridos.

Un portavoz del aeropuerto confirmó que se cerraron todas las pistas y vías de rodaje, implementando una suspensión de operaciones en tierra. Durante este tiempo, todos los vuelos se mantienen en espera, lo que efectivamente cierra el aeropuerto. La FAA anticipa retrasos en los vuelos una vez que el aeropuerto reabra, así como un volumen reducido de llegadas y salidas.

Los bomberos de Miami-Dade informaron que el avión chocó contra varios vehículos al salirse de la pista. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron la aeronave en llamas, y se desplegaron sesenta unidades de bomberos para intentar extinguir el fuego, según la agencia en una publicación en redes sociales por la tarde.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el aeropuerto de Miami?
Un avión de carga de Amazon se salió de la pista, chocando con vehículos y causando un incendio.

¿Cuándo sucedió el incidente?
El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 2 de la tarde.

¿Qué dijo la FAA?
La FAA informó que se cerraron todas las pistas y que se prevén retrasos en los vuelos.

¿Hubo heridos?
Hasta el momento, no se ha confirmado si hay heridos en el incidente.

¿Qué acciones tomaron los bomberos?
Sesenta unidades de bomberos fueron desplegadas para controlar el incendio causado por el choque.

[Fuente: AP]

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