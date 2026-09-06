El US Open enfrenta críticas por horarios tardíos y escasa asistencia en las gradas

NUEVA YORK — El tenista Alexander Zverev mostró su desánimo tras un partido que finalizó en las primeras horas de la mañana, reflejando el clima de cansancio que se apodera del US Open. Con asientos vacíos en las gradas, Zverev respondió brevemente a las preguntas de los medios, manifestando que "todo el mundo quiere irse a dormir".

Este año, el torneo ha establecido un récord con varios partidos que culminan después de las 2 de la mañana. La atmósfera vibrante de los encuentros nocturnos en el estadio Arthur Ashe ha sido un sello distintivo del evento, pero la salud y el bienestar de los jugadores están empezando a ser motivo de preocupación.

La jugadora Jessica Pegula, actual número tres del ranking femenino, también se pronunció al respecto, cuestionando si es apropiado que los partidos terminen a tales horas, especialmente cuando muchos espectadores se ven obligados a marcharse antes del final.

A diferencia de otros torneos de Grand Slam, como Wimbledon, que implementó un toque de queda a las 11 de la noche, o Roland Garros, que solo programa un partido nocturno, el US Open ha mantenido su tradición de horarios extendidos, lo que podría estar llegando a un punto crítico.

La inauguración del torneo también fue histórica, con Venus Williams comenzando su partido más tarde que nunca, a las 12:13 de la mañana, después de que Novak Djokovic fue eliminado en una maratón de 4 horas y 36 minutos.

Gran parte del público se quedó para presenciar lo que podría ser el último partido de individuales de la veterana, que terminó en derrota ante Sofia Kenin. A pesar del interés, el horario desafiante ha planteado interrogantes sobre la viabilidad de seguir con estos formatos.

"No es lo ideal", comentó Williams. "Definitivamente habría preferido otra cosa. No conozco otro deporte donde se inicie tan tarde". Sus palabras subrayan la necesidad de repensar los horarios en el US Open.

Los partidos de Zverev han sido particularmente notorios, con encuentros que concluyeron a la 1:55 y a las 2:15 de la mañana, marcando un récord en la era moderna del tenis. El partido de segunda ronda de Ben Shelton también se extendió hasta las 2:07 de la mañana, debido a un partido de dobles que duró más de tres horas.

Este año, se han registrado cuatro de los 17 finales más tardíos en la historia del torneo, mientras que el récord permanece en 2:50 de la mañana, cuando Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner en 2022. Aryna Sabalenka, número uno del mundo, expresó su preocupación por el impacto que tienen estos horarios en los jugadores, enfatizando que el sueño es crucial para el rendimiento.

El US Open sigue siendo un evento emblemático, pero la salud de los atletas y la experiencia del público deben ser prioridades en la planificación futura.