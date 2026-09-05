Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia de Néstor Kirchner
Fue diputado nacional y convencional constituyente durante la reforma constitucional de 1994. Tenía 75 años.
05/09/2026 | 13:39Redacción Cadena 3
FOTO: Murió Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner
Alberto Iribarne murió a los 75 años, el dirigente de trayectoria histórica en el peronismo, Iribarne (1950-2026) ocupó diversos cargos de relevancia en la función pública a lo largo de las últimas décadas.
Fue diputado nacional, convencional constituyente durante la reforma constitucional de 1994, ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la gestión de Néstor Kirchner y embajador de la Argentina ante la República Oriental del Uruguay entre 2020 y 2023.
"Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio", señalaron sus hijos al dar a conocer la noticia, al tiempo que destacaron que asumió sus responsabilidades públicas "con la misma pasión y vocación con las que abrazó sus ideales".
En el mensaje difundido para despedirlo, la familia remarcó su calidad personal más allá de los honores políticos: "Por sobre los cargos y los honores, nos queda el hombre: su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella que dejó en quienes compartieron su camino".
La noticia repercutió en el mundo de la política y en el peronismo. El ex ministro del Interior, Aníbal Fernández, expresó: “Que Dios te bendiga querido amigo”.
Por su parte, el diputado nacional y ex ministro de Defensa Agustín Rossi publicó en sus redes: “Falleció Alberto Iribarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomia. Abrazo a sus compañeros y familiares”.
Lectura rápida
¿Quién falleció recientemente?
Falleció Alberto Iribarne, un dirigente histórico del peronismo.
¿Cuántos años tenía al momento de su fallecimiento?
Tenía 75 años.
¿Qué cargos ocupó a lo largo de su carrera?
Fue diputado nacional, ministro de Justicia y Derechos Humanos y embajador de la Argentina ante la República Oriental del Uruguay.
¿Quiénes expresaron condolencias tras su muerte?
El ex ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el diputado nacional Agustín Rossi.
¿Qué destacaron sus hijos en el mensaje sobre él?
Destacaron su compromiso social y político, así como su calidad personal y generosidad.