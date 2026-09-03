FOTO: Revelan audio clave en el juicio por la sustracción de Loan: voces de los hijos de Millapi y Ramírez

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Este jueves, en el marco del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, se reprodujo un audio a puertas cerradas en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes. La prueba fue incorporada a la investigación por el Tribunal Federal de Corrientes, presentada por la testigo Vanina Escobar ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Según el testimonio de Escobar, el audio contiene las voces de los hijos de Mónica Del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez. En la grabación, uno de los niños pregunta sobre el paradero del menor de 5 años, y la respuesta hace referencia a un momento en el que se recolectaban naranjas.

La reproducción del audio se realizó sin la presencia de la prensa, y la transmisión del canal de YouTube del Poder Judicial fue interrumpida, lo que impidió que el contenido fuera escuchado públicamente.

Escobar declaró que el registro fue grabado el 14 de junio de 2024, un día después de que se reportara la desaparición del menor en la localidad de 9 de Julio.

Además, María Noguera, madre de Loan, se dirigió a los medios y criticó a Laudelina Peña, afirmando: "Cuando nosotros estamos acá, ella agacha la cabeza". Noguera expresó su determinación: "Voy a venir por mi hijo. A veces se complica estar casi todos los días acá, pero quiero saber qué pasó con Loan".