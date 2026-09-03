Denuncian preocupantes fallas en contrataciones del ICE que comprometen la seguridad nacional

Un supervisor de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE reveló el año pasado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos estaba realizando contrataciones masivas de nuevos agentes sin llevar a cabo las evaluaciones de antecedentes pertinentes. Esta situación, según el funcionario, infringe normas federales y expone a la agencia a posibles conductas indebidas, tal como se detalla en una queja de un denunciante que ha salido a la luz recientemente.

El denunciante, que ocupaba el cargo de jefe de unidad en el ICE, mencionó que las verificaciones de antecedentes estaban sufriendo demoras significativas mientras la agencia incorporaba miles de nuevos agentes para ejecutar la política de deportaciones masivas del expresidente Donald Trump.

En su denuncia, el funcionario subrayó que la división de recursos humanos del ICE estaba haciendo ofertas de empleo finales antes de completar pasos cruciales de evaluación, como la toma de huellas dactilares, la verificación de identidad y las revisiones de crédito. "Esta reducción sin precedentes de los estándares sacrifica una adecuada mitigación de riesgos en aras de la celeridad, poniendo al DHS en riesgo de infiltración y de verse comprometido por amenazas internas", escribió en un memorando dirigido a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional en agosto de 2025.

El diario The New York Times fue el primero en informar sobre la queja del denunciante. La Associated Press obtuvo la denuncia y un memorando relacionado de parte de Kevin Owens, abogado del denunciante, cuya identidad fue ocultada. El funcionario, que trabajó durante 17 años en la agencia y era un republicano que votó por Trump en 2020 y 2024, se retiró recientemente.

En enero, el ICE anunció que había contratado a 12,000 nuevos agentes en menos de un año, gracias a un financiamiento de 75,000 millones de dólares del Congreso para aumentar los arrestos y deportaciones. Sin embargo, el rápido ritmo de las contrataciones, impulsado por un bono de 50,000 dólares al firmar el contrato, ha suscitado preocupaciones sobre la calidad de los nuevos empleados. Investigaciones previas han indicado que algunos de los nuevos agentes presentaban antecedentes problemáticos, como problemas financieros graves y acusaciones de conducta indebida en empleos anteriores.

En julio, Tom Homan, el zar fronterizo de la Casa Blanca, aseguró que el ICE investigaría deficiencias aparentes en la evaluación de un agente que disparó y mató a un automovilista en Maine.

En su queja, el denunciante advirtió sobre "fallas sistémicas en la evaluación" que violaban estándares federales diseñados para asegurar que los candidatos sean idóneos para roles de seguridad nacional. Esta falta de evaluación, según él, incrementa la vulnerabilidad a amenazas internas y socava la confianza pública en la agencia.

El denunciante solicitó al inspector general que investigara las deficiencias en el proceso de evaluación y que suspendiera las prácticas indebidas, así como que revisara todas las contrataciones recientes en busca de posibles amenazas internas. La Oficina del Inspector General ya había comenzado a investigar el proceso de contratación y capacitación del ICE, así como las autorizaciones de seguridad otorgadas a contratistas y personal político.

En un comunicado, el ICE afirmó que el denunciante ya no forma parte de la agencia y que se toman en serio las regulaciones de evaluación del personal. Reconoció que algunos solicitantes recibieron "cartas de selección provisional" antes de que se completaran sus investigaciones de antecedentes, lo que ha generado un clima de incertidumbre y preocupación sobre la seguridad.

El denunciante es el segundo miembro del ICE que expresa preocupación por la prisa en desplegar más agentes en las calles. Ryan Schwank, un exabogado de la agencia, también ha señalado que el ICE recortó la capacitación sobre el uso de la fuerza y los derechos de los manifestantes, lo que ha llevado a un aumento en la capacitación para nuevos agentes.