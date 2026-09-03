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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 3 de septiembre.

El sorteo número 26552 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 3 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0369, correspondiente a "A primera (Vicios)". Conocé todos los resultados.

03/09/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 26552 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 3 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 0369, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Vicios).

1° 0369
2° 5894
3° 5066
4° 6244
5° 6812
6° 8069
7° 6288
8° 1742
9° 8706
10° 8479
11° 8252
12° 6956
13° 0901
14° 9573
15° 8906
16° 6743
17° 0522
18° 6016
19° 5300
20° 5674

Los resultados de la quiniela nocturna generan gran expectativa entre los apostadores, quienes esperan con ansias los números ganadores. Este sorteo, en particular, ha atraído la atención por su interpretación de A primera (Vicios), que es un clásico en la tradición de la quiniela.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26552 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 3 de septiembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0369.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Vicios)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 0369, 2° 5894, 3° 5066, 4° 6244, 5° 6812.

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