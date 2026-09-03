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Mendoza: reabre el paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos

Este viernes desde las 9 se habilitará el tránsito en ambos sentidos.

03/09/2026 | 21:10Redacción Cadena 3

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Mendoza: reabre el paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos

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Mendoza, 3 de septiembre (NA) -- El paso Cristo Redentor, que conecta Argentina con Chile, se reabrirá este viernes para la circulación de vehículos de todos los tipos, tras varios días de cierre por condiciones climáticas adversas, según lo informado por las autoridades de ambos países.

El cruce fronterizo volverá a operar en su horario de invierno, de 9 a 21 (hora argentina) y de 8 a 20 (hora chilena).

Este paso había sido cerrado el miércoles como medida preventiva debido a las inclemencias del tiempo en la zona montañosa, según reportó la agencia Noticias Argentinas.

Para gestionar el flujo de vehículos, se implementará un corte de tránsito en la localidad de Uspallata a partir de esta tarde.

Las autoridades del centro de frontera también aconsejaron a los viajeros planificar su cruce con anticipación, considerando las condiciones de circulación. Además, recordaron que las actualizaciones sobre el estado de la ruta se publican periódicamente en los canales digitales del organismo oficial.

Agencia NA

[Fuente: Noticias Argentinas]

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