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Investigan el hallazgo de un feto en un contenedor de residuos en Rosario

Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras la alerta y, una vez allí, procedió a preservar la zona.    

03/09/2026 | 21:03Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Archivo.- Móvil de la Policía de Santa Fe.

FOTO: Archivo.- Móvil de la Policía de Santa Fe.

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La Policía investiga el hallazgo de lo que sería un feto humano en un contenedor de residuos ubicado en inmediaciones de Saavedra al 2800.

El hecho fue advertido durante la jornada de este jueves, cuando una mujer que se encontraba recolectando elementos entre los residuos observó el material y dio aviso a la Central de Emergencias 911.

Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras la alerta y, una vez allí, procedió a preservar la zona para permitir el trabajo de los investigadores. Además, se solicitó la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las actuaciones quedaron a cargo de los organismos correspondientes, que deberán determinar las circunstancias del hallazgo y confirmar mediante las pericias pertinentes la naturaleza del material encontrado.

Por razones de jurisdicción, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 21ª, donde se continúan las actuaciones investigativas.

Lectura rápida

¿Qué se encontró en el contenedor de residuos? Un feto humano.

¿Quién dio aviso del hallazgo? Una mujer que recolectaba elementos entre los residuos.

¿Cuándo ocurrió el hecho? Durante la jornada del jueves.

¿Dónde se realizó el hallazgo? En un contenedor de residuos en Saavedra al 2800.

¿Cómo se está llevando a cabo la investigación? La Policía y organismos correspondientes están realizando pericias para determinar las circunstancias del hallazgo.

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