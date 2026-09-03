Investigan el hallazgo de un feto en un contenedor de residuos en Rosario

La Policía investiga el hallazgo de lo que sería un feto humano en un contenedor de residuos ubicado en inmediaciones de Saavedra al 2800.

El hecho fue advertido durante la jornada de este jueves, cuando una mujer que se encontraba recolectando elementos entre los residuos observó el material y dio aviso a la Central de Emergencias 911.

Personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras la alerta y, una vez allí, procedió a preservar la zona para permitir el trabajo de los investigadores. Además, se solicitó la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) y de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las actuaciones quedaron a cargo de los organismos correspondientes, que deberán determinar las circunstancias del hallazgo y confirmar mediante las pericias pertinentes la naturaleza del material encontrado.

Por razones de jurisdicción, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 21ª, donde se continúan las actuaciones investigativas.