Un tenista criticó a la organización del US Open: "Se huele la marihuana"

El US Open llegó a su segunda semana de competencia y varios jugadores ya habían quedado eliminados. Uno de ellos fue el francés Adrian Mannarino, quien no ocultó su descontento con la organización del torneo tras perder ante Aleksandr Búblik.

Mannarino, tenista de 38 años, había superado en su debut al argentino Thiago Tirante, pero su experiencia en el encuentro contra Búblik no fue la esperada.

Después de la derrota, Mannarino apuntó contra las condiciones que rodearon su partido. "Hay ruido por todas partes. Huele a marihuana en la cancha; se está convirtiendo en un zoológico. Son condiciones realmente inusuales", declaró el tenista, reflejando su enojo por el ambiente en el que se desarrolló el encuentro.

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El tenista continuó expresando sus críticas hacia la organización del torneo. "La gente entra como le da la gana, se mueve, habla... El torneo lo tolera; no sé si es lo mejor para los jugadores y para el deporte en general. Creo que hay muchas reglas que se podrían cambiar en el tenis, pero esta sin duda no es la que debería haberse cambiado ahora mismo", comentó Mannarino.

A pesar de que el jugador reconoció que el ambiente no fue el motivo de su derrota, no dudó en manifestar su malestar. "No es fácil jugar de noche, con el ruido, las luces artificiales y todo eso. Las cosas están cambiando y no para mejor. Ahora, la gente puede moverse libremente por las tribunas durante los puntos", agregó el tenista.