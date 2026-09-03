Un tenista criticó a la organización del US Open: "Se huele la marihuana"
El tenista francés Adrian Mannarino expresó su descontento con la organización tras caer ante Aleksandr Búblik.
03/09/2026 | 18:10Redacción Cadena 3
FOTO: Durísimas declaraciones de Adrian Mannarino contra la organización del US Open.
El US Open llegó a su segunda semana de competencia y varios jugadores ya habían quedado eliminados. Uno de ellos fue el francés Adrian Mannarino, quien no ocultó su descontento con la organización del torneo tras perder ante Aleksandr Búblik.
Mannarino, tenista de 38 años, había superado en su debut al argentino Thiago Tirante, pero su experiencia en el encuentro contra Búblik no fue la esperada.
Después de la derrota, Mannarino apuntó contra las condiciones que rodearon su partido. "Hay ruido por todas partes. Huele a marihuana en la cancha; se está convirtiendo en un zoológico. Son condiciones realmente inusuales", declaró el tenista, reflejando su enojo por el ambiente en el que se desarrolló el encuentro.
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El tenista continuó expresando sus críticas hacia la organización del torneo. "La gente entra como le da la gana, se mueve, habla... El torneo lo tolera; no sé si es lo mejor para los jugadores y para el deporte en general. Creo que hay muchas reglas que se podrían cambiar en el tenis, pero esta sin duda no es la que debería haberse cambiado ahora mismo", comentó Mannarino.
A pesar de que el jugador reconoció que el ambiente no fue el motivo de su derrota, no dudó en manifestar su malestar. "No es fácil jugar de noche, con el ruido, las luces artificiales y todo eso. Las cosas están cambiando y no para mejor. Ahora, la gente puede moverse libremente por las tribunas durante los puntos", agregó el tenista.
Lectura rápida
¿Qué torneo se menciona en el artículo?
El artículo menciona el US Open.
¿Quién es el tenista que expresó su descontento?
El tenista que expresó su descontento es Adrian Mannarino.
¿Cuándo se produjo la queja de Mannarino?
La queja de Mannarino se produjo después de su derrota en el torneo.
¿Dónde tuvo lugar el partido mencionado?
El partido mencionado tuvo lugar en el US Open.
¿Por qué Mannarino criticó las condiciones del torneo?
Mannarino criticó las condiciones por el ruido y la falta de control sobre el comportamiento del público.