Volkswagen anuncia recorte de 50.000 empleos y cierre de cuatro plantas en Alemania

FRÁNCFORT — La directiva de Volkswagen aprobó el jueves un extenso plan para la reducción de costos, que incluye el despido de 50.000 empleados y la clausura de cuatro fábricas en Alemania. Esta decisión se toma en un contexto de creciente competencia, especialmente en China, y los desafíos que surgen de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

El plan fue presentado por el director general Oliver Blume, quien destacó que esta medida es crucial para fortalecer la competitividad de la empresa. A pesar de la resistencia mostrada por los representantes de los trabajadores y del gobierno regional, que posee acciones en la compañía, el plan fue ratificado.

"Esta es una señal contundente para el futuro del Grupo Volkswagen", afirmó Blume en un comunicado, añadiendo que el plan "hará que nuestras marcas icónicas sean aún más atractivas, más fuertes y competitivas".

La propuesta contempla una reducción de la gama de modelos de la empresa en aproximadamente un 50%. Según el comunicado, Volkswagen enfrenta un exceso de capacidad de producción de 500.000 vehículos en Europa y no puede garantizar una asignación competitiva de producción futura a las plantas de Emden, Zwickau, Hanover y Neckarsulm, aunque se explorarán usos alternativos para estas instalaciones. La reestructuración también implica un ajuste en el número de empleados, que se estima en alrededor de 50.000 puestos, incluidos altos cargos.

El recorte en la cantidad de modelos permitirá mayores volúmenes de producción por modelo, lo que contribuirá a la reducción de costos fijos. Además, se prevé establecer "estructuras de liderazgo más ágiles y líneas de decisión más cortas".

En una declaración, la principal representante de los empleados, Daniela Cavallo, indicó que este plan es "una necesidad para que nuestra empresa avance con éxito hacia la próxima década" y enfatizó que las medidas no deben recaer exclusivamente sobre los trabajadores.

El gobernador de Baja Sajonia, Olaf Lies, también se pronunció sobre el tema, señalando que la empresa enfrenta desafíos "enormes" y que este plan representa un "camino compartido hacia la transformación necesaria".

Volkswagen, que cuenta con aproximadamente 650.000 empleados, reportó una caída del 30% en las ganancias después de impuestos durante el primer semestre del año, influenciada por una disminución en las ventas en China. Además de la marca principal, Volkswagen incluye otras marcas como Audi, Skoda, Porsche y SEAT.