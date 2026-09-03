En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La Real Sociedad y Celta de Vigo firman un empate sin goles en LaLiga

El partido, correspondiente a la sexta fecha, no tuvo goles y se disputó en el estadio de Anoeta.

03/09/2026 | 19:14Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mikel Oyarzábal controla la pelota durante la igualdad de la Real Sociedad y el Celta de Vigo.

FOTO: Mikel Oyarzábal controla la pelota durante la igualdad de la Real Sociedad y el Celta de Vigo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) – La Real Sociedad y el Celta de Vigo no lograron romper la paridad y empataron 0-0 en un encuentro que se llevó a cabo este jueves, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga, la principal categoría del fútbol español.

La jugada más destacada del encuentro se produjo a los 30 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista Yangel Herrera ejecutó un remate bajo que se dirigía ajustado al palo, pero fue atrapado por el arquero rival. Este partido tuvo lugar en el estadio municipal de Anoeta.

Con este resultado, la Real Sociedad se posiciona en el undécimo lugar de la tabla con cuatro puntos, a pesar de haber comenzado la temporada con dos derrotas. Por su parte, el Celta de Vigo, que cuenta en sus filas con el experimentado delantero Iago Aspas, se encuentra en la decimosexta posición con solo dos unidades.

El certamen español proseguirá con su programación habitual, iniciando la cuarta fecha con el Real Madrid visitando al Real Betis este viernes 4 de septiembre a las 16:00, mientras que el Barcelona se enfrentará al Valencia el domingo 6 a las 11:15 (horario argentino).

La primera oportunidad clara del partido fue para el equipo local a los 12 minutos, cuando el defensor Jon Martín cabeceó un córner que no logró superar al arquero Ionut Radu. Ocho minutos después, el delantero Mikel Oyarzábal, campeón del mundo, tuvo otra chance, pero su disparo fue contenido por Radu, quien volvió a destacar al detener otro remate bajo de Yangel Herrera a los 30 minutos.

La visita no inquietó hasta los 39 minutos, cuando Ilaix Moriba probó suerte con un tiro de larga distancia que pasó cerca del travesaño del arquero Álex Remiro. En el segundo tiempo, el juego se mantuvo sin emociones hasta los 34 minutos, cuando Iago Aspas tuvo una oportunidad, pero su disparo fue también contenido por Remiro.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
La Real Sociedad y el Celta de Vigo empataron 0-0 en LaLiga.

¿Quiénes fueron los protagonistas?
Yangel Herrera y Iago Aspas se destacaron en sus respectivos equipos.

¿Cuándo se disputó el partido?
El encuentro se jugó el 3 de septiembre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo?
El partido tuvo lugar en el estadio municipal de Anoeta.

¿Cuál es la situación en la tabla?
La Real Sociedad está en el undécimo lugar y el Celta de Vigo en el decimosexto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf