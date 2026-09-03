La Real Sociedad y Celta de Vigo firman un empate sin goles en LaLiga

FOTO: Mikel Oyarzábal controla la pelota durante la igualdad de la Real Sociedad y el Celta de Vigo.

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) – La Real Sociedad y el Celta de Vigo no lograron romper la paridad y empataron 0-0 en un encuentro que se llevó a cabo este jueves, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga, la principal categoría del fútbol español.

La jugada más destacada del encuentro se produjo a los 30 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista Yangel Herrera ejecutó un remate bajo que se dirigía ajustado al palo, pero fue atrapado por el arquero rival. Este partido tuvo lugar en el estadio municipal de Anoeta.

Con este resultado, la Real Sociedad se posiciona en el undécimo lugar de la tabla con cuatro puntos, a pesar de haber comenzado la temporada con dos derrotas. Por su parte, el Celta de Vigo, que cuenta en sus filas con el experimentado delantero Iago Aspas, se encuentra en la decimosexta posición con solo dos unidades.

El certamen español proseguirá con su programación habitual, iniciando la cuarta fecha con el Real Madrid visitando al Real Betis este viernes 4 de septiembre a las 16:00, mientras que el Barcelona se enfrentará al Valencia el domingo 6 a las 11:15 (horario argentino).

La primera oportunidad clara del partido fue para el equipo local a los 12 minutos, cuando el defensor Jon Martín cabeceó un córner que no logró superar al arquero Ionut Radu. Ocho minutos después, el delantero Mikel Oyarzábal, campeón del mundo, tuvo otra chance, pero su disparo fue contenido por Radu, quien volvió a destacar al detener otro remate bajo de Yangel Herrera a los 30 minutos.

La visita no inquietó hasta los 39 minutos, cuando Ilaix Moriba probó suerte con un tiro de larga distancia que pasó cerca del travesaño del arquero Álex Remiro. En el segundo tiempo, el juego se mantuvo sin emociones hasta los 34 minutos, cuando Iago Aspas tuvo una oportunidad, pero su disparo fue también contenido por Remiro.

Agencia NA