Ocho adolescentes se lanzan desde el primer piso tras escuchar una explosión en su colegio
Se trata de adolescentes de 13, 14, 16 y 17 años. Ocurrió en el mismo colegio donde se llevó a cabo un tiroteo que dejó como saldo la vida de Ian Cabrera.
FOTO: Ocho adolescentes se lanzan desde el primer piso tras escuchar una explosión en su colegio
Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- Ocho estudiantes de 13, 14, 16 y 17 años se arrojaron desde el primer piso de una escuela tras escuchar una fuerte detonación proveniente del exterior y cuatro de ellos permanecen en observación, en la ciudad santafesina de San Cristóbal.
Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, donde, el 30 de marzo pasado, un alumno de 15 años ingresó armado con una escopeta, inició un tiroteo, mató a Ian Cabrera, de 13, e hirió a otros ocho estudiantes.
El incidente actual tuvo lugar cuando los adolescentes se encontraban dentro del edificio y, presuntamente, el ruido provocado por un camión generó temor y los llevó a saltar.
Cuatro de los menores recibieron el alta médica inmediata al no presentar lesiones y sufrir cuadros de pánico, mientras que los otros cuatro quedaron en observación para realizarles curaciones y estudios preventivos por lesiones leves.
Sobre el ataque de hace seis meses, el adolescente agresor fue trasladado a un instituto de menores de Santa Fe y la investigación avanzó con una audiencia de atribución de cargos. Sin embargo, no pudo ser juzgado debido a que el nuevo régimen penal juvenil todavía no había entrado en vigencia al momento del hecho.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la escuela?
Ocho estudiantes se lanzaron desde el primer piso tras escuchar una fuerte detonación.
¿Cuáles son las edades de los chicos?
Los adolescentes tienen entre 13 y 17 años.
¿Dónde sucedió el incidente?
El hecho tuvo lugar en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal, Santa Fe.
¿Qué les pasó a los adolescentes?
Cuatro de ellos fueron dados de alta, mientras que otros cuatro permanecen en observación por lesiones leves.
¿Qué antecedente tiene la escuela?
La escuela fue escenario de un tiroteo en marzo, donde un alumno murió y otros resultaron heridos.
[Fuente: Noticias Argentinas]