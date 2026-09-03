FOTO: Ocho adolescentes se lanzan desde el primer piso tras escuchar una explosión en su colegio

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- Ocho estudiantes de 13, 14, 16 y 17 años se arrojaron desde el primer piso de una escuela tras escuchar una fuerte detonación proveniente del exterior y cuatro de ellos permanecen en observación, en la ciudad santafesina de San Cristóbal.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, donde, el 30 de marzo pasado, un alumno de 15 años ingresó armado con una escopeta, inició un tiroteo, mató a Ian Cabrera, de 13, e hirió a otros ocho estudiantes.

El incidente actual tuvo lugar cuando los adolescentes se encontraban dentro del edificio y, presuntamente, el ruido provocado por un camión generó temor y los llevó a saltar.

Cuatro de los menores recibieron el alta médica inmediata al no presentar lesiones y sufrir cuadros de pánico, mientras que los otros cuatro quedaron en observación para realizarles curaciones y estudios preventivos por lesiones leves.

Sobre el ataque de hace seis meses, el adolescente agresor fue trasladado a un instituto de menores de Santa Fe y la investigación avanzó con una audiencia de atribución de cargos. Sin embargo, no pudo ser juzgado debido a que el nuevo régimen penal juvenil todavía no había entrado en vigencia al momento del hecho.