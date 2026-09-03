Un campeón del mundo se retiró de la selección de España a los 31 años

Marcos Llorente anunció su retiro de la Selección de España el jueves mediante un emotivo posteo en sus redes sociales.

A los 31 años, el mediocampista del Atlético de Madrid decidió dar un paso al costado, semanas después de haberse consagrado campeón del mundo. En su mensaje, Llorente expresó: "Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta".

El futbolista aclaró que la decisión de dejar el equipo nacional fue tomada incluso antes del Mundial y que no dependió de su convocatoria a ese torneo.

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Con 31 años, dejó en claro que no había vuelta atrás: "Sé que muchos no lo entenderán y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera".

Recalcó que se trató de una "decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida". Llorente sorprendió al mundo del fútbol con su anuncio.

El mediocampista formó parte del plantel que se consagró campeón del Mundial 2026 tras vencer en la final por 1-0 a la Selección argentina el 19 de julio en Nueva Jersey.

Aunque estuvo en el banco de suplentes en ese encuentro y no sumó minutos, su participación en la última Copa del Mundo incluyó tres partidos, en los que no marcó goles pero dio una asistencia.

Anteriormente, Llorente había representado a su país en la Eurocopa 2021 y en el Mundial de Qatar 2022. Su debut en La Roja ocurrió en un amistoso ante Países Bajos en Ámsterdam en noviembre de 2020, en plena pandemia. Desde entonces, completó un total de 27 partidos.

En su posteo, Llorente también agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante su trayectoria en la selección. "Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderán y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada. Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables. Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos."