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Accel busca liderar una ronda de financiamiento de $1.000 millones para Thinking Machines

La startup, fundada por la ex CTO de OpenAI, Mira Murati, busca recaudar $1.000 millones a una valoración de $40.000 millones, con ingresos anuales superiores a $100 millones.

03/09/2026 | 18:04Redacción Cadena 3

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Mira Murati, CEO de Thinking Machines Lab

FOTO: Mira Murati, CEO de Thinking Machines Lab

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Accel, una de las firmas de capital de riesgo más reconocidas, se encuentra en conversaciones para liderar una ronda de financiamiento de $1.000 millones para Thinking Machines, un laboratorio de inteligencia artificial fundado el año pasado por Mira Murati, ex CTO de OpenAI. Según reporta The Information, esta ronda valoraría a la startup en al menos $40.000 millones.

Si se concreta esta ronda, la valoración de Thinking Machines sería inferior a los $50.000 millones que la empresa buscaba alcanzar a finales del año pasado. En la actualidad, la compañía reporta un ingreso anual que supera los $100 millones, lo que indica un múltiplo de ingresos extraordinariamente alto en relación a su valoración.

La última ronda de financiamiento de Thinking Machines fue de $2.000 millones, una de las más grandes en la historia de la financiación inicial, que valoró a la empresa en $12.000 millones. Esta inversión fue liderada por Andreessen Horowitz, con la participación de Nvidia, GV, Lightspeed y Conviction Partners. Los inversores respaldaron esta ronda en gran medida debido al prestigio de Mira Murati y los ex investigadores de OpenAI que se unieron a ella.

Desde entonces, Thinking Machines ha sufrido varias salidas de alto perfil, con algunos de sus cofundadores, como Lilian Weng y Luke Metz, regresando a OpenAI.

En julio, la empresa presentó Inkling, un modelo de peso abierto que genera ingresos mediante tarifas de computación basadas en el uso para adaptar modelos a datos propietarios en su plataforma Tinker.

Lectura rápida

¿Qué está haciendo Accel?
Accel busca liderar una ronda de financiamiento de $1.000 millones para Thinking Machines.

¿Quién es Mira Murati?
Mira Murati es la ex CTO de OpenAI y fundadora de Thinking Machines.

¿Cuánto se busca recaudar?
Se busca recaudar $1.000 millones en esta nueva ronda.

¿Cuál es la valoración actual de Thinking Machines?
La valoración actual de la empresa sería de al menos $40.000 millones.

¿Qué ingresos reporta Thinking Machines?
Thinking Machines reporta ingresos anuales superiores a $100 millones.

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