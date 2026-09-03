Accel busca liderar una ronda de financiamiento de $1.000 millones para Thinking Machines.

Accel, una de las firmas de capital de riesgo más reconocidas, se encuentra en conversaciones para liderar una ronda de financiamiento de $1.000 millones para Thinking Machines, un laboratorio de inteligencia artificial fundado el año pasado por Mira Murati, ex CTO de OpenAI. Según reporta The Information, esta ronda valoraría a la startup en al menos $40.000 millones.

Si se concreta esta ronda, la valoración de Thinking Machines sería inferior a los $50.000 millones que la empresa buscaba alcanzar a finales del año pasado. En la actualidad, la compañía reporta un ingreso anual que supera los $100 millones, lo que indica un múltiplo de ingresos extraordinariamente alto en relación a su valoración.

La última ronda de financiamiento de Thinking Machines fue de $2.000 millones, una de las más grandes en la historia de la financiación inicial, que valoró a la empresa en $12.000 millones. Esta inversión fue liderada por Andreessen Horowitz, con la participación de Nvidia, GV, Lightspeed y Conviction Partners. Los inversores respaldaron esta ronda en gran medida debido al prestigio de Mira Murati y los ex investigadores de OpenAI que se unieron a ella.

Desde entonces, Thinking Machines ha sufrido varias salidas de alto perfil, con algunos de sus cofundadores, como Lilian Weng y Luke Metz, regresando a OpenAI.

En julio, la empresa presentó Inkling, un modelo de peso abierto que genera ingresos mediante tarifas de computación basadas en el uso para adaptar modelos a datos propietarios en su plataforma Tinker.