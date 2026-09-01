"Cañito" Flores, la desinflación y los políticos caros y sin liderazgo

Por Adrián Simioni

Ayer se cumplieron 100 días del asesinato de Agostina Vega. Tratamos acá el tema, por supuesto, y ayer también nos enteramos de que Cañito Flores, el legislador de Córdoba, renunció a su banca. Lo hicieron renunciar por el hecho de que uno de sus asesores legislativos está detenido, acusado de abusar de tres menores en una choza que estaba en el campo del legislador.

Fantasmas, asesinos, traficantes, ladrones, abusadores, nepotistas. Todo eso hemos encontrado en el Estado provincial y en la Municipalidad de Córdoba, que parece un aguantadero.

Obviamente, no toda la gente que trabaja ahí tiene esos antecedentes, pero lo que se descubrió es increíble. En el último año hubo desde homicidas de menores hasta nepo babies que se hacen nombrar por el papá para tener una beca con la cual financiar sus hobbies, ahí, en el Estado.

Todo esto lo hemos descubierto por casualidad, porque algunos de ellos cometen un delito. Si no, ni nos enteramos. Y lo que no sabremos de los de guante blanco, que no viven en esta marginalidad. Ahí se juegan cosas más caras.

Por eso sospechamos que hay mucho más que esto, porque apenas hemos encontrado la punta del iceberg. Y sospechamos aún más porque nadie en la política ha propuesto blanquear esto. ¿Escucharon alguna palabra de algún legislador, de algún dirigente político, que diga: "¡Che, esto no puede ser!"?

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nadie se propuso transparentar esto. Primero, para saber si esa gente hace falta, si esos puestos hacen falta en el Estado, cuánta plata nos podemos ahorrar con eso. Segundo, para saber cómo los seleccionan, cómo es que estamos transformando al Estado, en sus distintos niveles, en un aguantadero. Y esto debe estar sucediendo no solo en Córdoba, sino en buena parte del país.

¿Por qué nadie propone un Mani Pulite? Si estamos ante un escandaloso despilfarro de fondos públicos, equivalente a una corrupción gigantesca en dinero. ¿Por qué ningún fiscal pegó un golpe sobre la mesa y empezó a rastrear las escalas de responsabilidades acá, como si todo esto no fuera lisa y llanamente un robo?

Es un robo monumental, cotidiano, que se paga cada mes a cielo abierto.

Yo creo que no se hace porque nos parece normal. Hace décadas que tenemos políticos de bajísima calidad. Hay muy pocos políticos que nos puedan seducir o convencer por sus ideas, sus propuestas, su seriedad, su inteligencia, sus equipos o, aunque sea, su carisma.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No tenemos líderes que nos lideren, que puedan construir poder de manera genuina. Necesitamos que se construya poder, porque una sociedad, para decidir hacer algo, tiene que organizarse para construir un poder democrático, respetuoso de la ley.

Ahora, nos faltan, aparentemente, políticos que sepan hacer eso. Son malos políticos. Entonces, como no saben construirlo, tienen que comprar el poder. Lo compran y lo hacen con fondos públicos.

Por eso es tan difícil también la alternancia democrática en muchas provincias y municipios: son una continuidad, están siempre los mismos. Porque el que agarra la manija del Estado puede financiar un gigantesco aparato de punteros y acomodados, repartir puestos, contratos, obras, prebendas, subsidios a organizaciones recontra gubernamentales, como las llamamos acá, para comprar desde menesterosos, como los que salen a la luz, hasta poderosos.

Y, además, sin exigir nada a los que están adentro, para no perder esos votos. En realidad, es muy probable que esa sea la base de la crisis fiscal eterna de la Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El que no tiene la manija no puede competir. Por eso, los poderes acá cambian solo por colapso. Se vienen abajo. La más obvia de esas situaciones es la de la inflación, cuando el propio descalabro fiscal que esto genera se te va en inflación. O cuando se terminan emitiendo chachos o cualquier otra cosa.

Por eso, vos fijate: la desinflación es parecida en la economía y en la política. En la economía baja la inflación y quedan al descubierto los costos de las empresas. En la política quedan al descubierto los enormes costos de este aparato de construir poder impotente, de políticos impotentes que tienen que comprar el poder.

No son los políticos los únicos que no tienen calidad en la Argentina. Podemos hablar de parte del periodismo, de la industria textil, de cómo se hacen las remeras, los neumáticos. Tenemos una sociedad con poca calidad y eso incluye a los políticos.

Ahora, tenemos que exigirles que cambien o cambiarlos por políticos mejores. Necesitamos líderes capaces de proponernos un deseo colectivo que sea razonable y que ellos sepan hacer alcanzable. No necesitamos tipos que compren votos con nuestra propia plata. Es trampa eso. Es un fraude.

Los necesitamos a nivel de la Nación, en la oposición, en los oficialismos, en cada provincia, en cada pueblo.

Si no, vamos a seguir teniendo a gente como "Cañito" Flores, Ricardo Moreno, Guillermo Kraisman o Nadia Fernández: todos peones de un poder que, en realidad, es impotente. Un poder impotente de la política mediocre, que no sabe liderar, que no sabe construir poder y que, por eso, después de tantos años, solo sabe comprarlo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-