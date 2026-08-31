Red de grooming y abusos: renunció el legislador oficialista "Cañito" Flores

El legislador oficialista Ramón “Cañito” Flores presentó este domingo su renuncia a la banca en la Legislatura provincial.

En el escrito, afirmó que “en los últimos tiempos” fue “objeto de una campaña de difamación y descalificación” que, según consideró, “responde a intereses y estrategias de determinados sectores de la política local”.

La renuncia ingresó al sistema de la Legislatura minutos antes de las 20 de este domingo. El bloque oficialista ya tomó conocimiento de la decisión.

En su mensaje, el ahora exlegislador, que se encontraba de licencia desde el miércoles, sostuvo: “En los últimos tiempos he sido objeto de una campaña de difamación y de descalificación personal que, lejos de constituir una crítica legítima o un debate basado en hechos, considero que responde a intereses y estrategias de determinados sectores de la política local”.

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Agregó que se trata de “personas que conozco y que forman parte de una comunidad pequeña, donde todos nos conocemos, y cuyas acciones y responsabilidades no pueden permanecer indefinidamente en el anonimato”.

“Lamento profundamente que quienes no han logrado dirimir sus diferencias y aspiraciones en el ámbito democrático y mediante el voto popular recurran ahora a mecanismos de difamación, agravios y acusaciones que considero absolutamente injustos y alejados de las formas que deberían regir la vida institucional y política de nuestra comunidad”, expresó.

Aunque no se refirió de manera directa a la acusación que pesa sobre uno de sus exasesores, José Aníbal Ricardo Villarreal, Flores indicó: “Confío en que los hechos, las pruebas y la verdad son el camino adecuado para esclarecer cualquier acusación. He tomado la decisión de presentar mi renuncia porque considero que, en determinadas circunstancias, preservar la tranquilidad, la dignidad personal y el respeto por las instituciones también implica saber cuándo dar un paso al costado”.

Y cerró: “Esta decisión no significa reconocer ninguna de las acusaciones que se han formulado en mi contra, sino todo lo contrario: es una decisión personal adoptada con absoluta convicción y con la tranquilidad de quien sabe que ha actuado de acuerdo con sus principios y responsabilidades. Me voy con la conciencia absolutamente tranquila”.

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Quién es Ramón "Cañito" Flores

Ramón Flores, conocido como “Cañito” Flores, había quedado en el centro de la escena política de Córdoba a raíz de una causa judicial que investiga presuntos hechos de abuso sexual y grooming contra adolescentes y que involucra a uno de sus asesores en la Legislatura provincial.

El legislador, de 53 años, pertenecía al Partido Justicialista y representaba al departamento Río Seco por Hacemos Unidos por Córdoba. Tras conocerse la investigación, repudió los hechos denunciados y había presentado un pedido de licencia, que fue aceptado por la bancada oficialista.

Flores fue intendente de Villa de María de Río Seco entre 2011 y 2023. Tras dejar la Municipalidad, asumió como legislador provincial por el departamento Río Seco.

En la Legislatura integraba las comisiones de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y de Transporte y Comunicación.

El dirigente tiene además actividades comerciales y productivas por fuera de la política. Figura inscripto en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como comerciante en distintos rubros, entre ellos el inmobiliario y la actividad hotelera.

Repercusiones

El legislador oficialista Leonardo Limia, perteneciente al bloque Hacemos Unidos por Córdoba, dijo a Cadena 3 que "es lo que corresponde" que haya renunciado.

“A las 20 de ayer él presentó la renuncia por su propia voluntad. Nosotros somos un espacio político que no presionamos ni encubrimos a nadie. Él renunció, y eso es lo importante. Se seguirá investigando el caso. Nosotros necesitamos retomar la agenda legislativa", sostuvo.

Y agregó: "El legislador renunció, y es un paso importante que se continúe a fondo con esta investigación. Es lo que corresponde que haya renunciado” .

Entrevista de Gonzalo Carrasquera