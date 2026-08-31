The Warning regresa con su quinto álbum "Everything’s Falling": un viaje emocional y musical

FOTO: The Warning sobre su quinto álbum: "Logramos ser la banda con la que soñábamos"

CIUDAD DE MÉXICO — Después de un año alejada de los escenarios, la banda femenina de rock The Warning ha vuelto con su quinto álbum titulado "Everything’s Falling". Las hermanas mexicanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez comentan que este nuevo material refleja su aprendizaje para aceptar los cambios y las incertidumbres emocionales.

"No lo podemos creer, pero estamos tan orgullosas de este nuevo material", expresa Daniela, guitarrista y voz principal, en una entrevista por videollamada. "Es increíble pensar que llevamos 13 años como banda".

El tiempo alejado de las presentaciones en vivo fue clave para desarrollar "Everything’s Falling" de una manera distinta a sus trabajos anteriores, que se crearon durante giras. El objetivo fue estar más enfocadas en el proceso creativo.

"Logró sacar la música de un lugar mucho más personal", añade Daniela. "Estamos muy contentas de que este álbum nos unió más como hermanas y también le enseñó al público un lado de nosotras que no había sido mostrado antes".

Con el paso del tiempo, las integrantes de The Warning han aprendido a manejar sus diferencias. A pesar de que al crecer no tuvieron peleas significativas como muchas otras hermanas, ahora, trabajando en la adultez, pueden tener opiniones distintas, pero siempre buscan mediar por el bienestar de la banda.

Un reto significativo ha sido lidiar con las expectativas externas y cómo estas pueden afectar su bienestar, lo que se refleja en su canción "Perfect Daughter".

"Es imposible cumplir con los estándares que la sociedad impone, especialmente en un género musical donde las mujeres son aún una minoría", comparte Paulina, quien es la baterista. "La presión es abrumadora, y creo que todas las mujeres enfrentamos de alguna manera el desafío de ser vistas como perfectas para ser consideradas".

La ansiedad provocada por estas exigencias se explora en la canción "Ritual". Para contrarrestar estos sentimientos, Paulina recurre a diversas actividades como meditación, ejercicio y composición. "Tengo la suerte de poder expresar mis emociones a través de la música, es como tener un diario", dice.

El sencillo "Kerosene", lanzado como adelanto del álbum, ha tenido una gran aceptación, acumulando millones de reproducciones en Spotify. Las hermanas la crearon con la intención de que fuera divertida para sus presentaciones en vivo, como las que realizaron en Lollapalooza en Chile, Argentina y Brasil.

Con conciertos programados en el The Fonda Theatre en Los Ángeles para septiembre, se preparan para interpretar "Kerosene" y otros temas del álbum, incluyendo "Waste Your Time On Me", que es la favorita de Alejandra, la bajista y hermana menor.

"Aunque todas las canciones tienen un nivel de pesadez, hemos tomado inspiración de muchos lugares fuera del rock", menciona Daniela, refiriéndose al sonido diverso de su nuevo álbum. "Por ejemplo, 'Bruises' tiene un estilo más latinoamericano".

Para Paulina, el éxito de "Everything’s Falling" se relaciona con la visión que tenían de su banda desde sus inicios en Monterrey, mucho antes de recibir reconocimientos de figuras como Kirk Hammett de Metallica o Dave Grohl de Foo Fighters. "En este quinto álbum logramos ser la banda con la que soñábamos ser", concluye Paulina. "Sabemos quiénes somos y nuestra música siempre reflejará eso, sin importar hacia dónde experimentemos".