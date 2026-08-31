La gloria siempre será eterna

Por Gabriel Rodríguez

Lionel Messi se retiró del seleccionado nacional con un currículum que probablemente nunca sea igualado y una carrera escrita en oro.

Todos sabíamos que el momento estaba cerca. Lo que no sabíamos es que ese momento era un 31 de agosto de 2026, después de un fin de semana con cuatro goles y una asistencia; y después de un subcampeonato mundial que lo tuvo como figura y goleador del equipo nacional.

Todos creíamos que ese momento estaba cerca, pero que lo iba a estirar un cachito más porque pensamos en la próxima Copa América y no pocos se ilusionaban con un Mundial más. Claramente no fue la edad, si está en un momento en donde su yo más joven podría empezar a temblar.

Entonces a la hora de analizar y pensar los por qué, rápidamente se nos vienen las imágenes de su último Mundial, esas lágrimas y la desaparición física de su progenitor.

Ahora la pregunta es: ¿cómo seguir sin Messi? La selección deberá reconstruirse… ¿pero alrededor de quién? Se fue Messi, se fue Di María, se fue Otamendi y es muy posible que se vaya Scaloni… ¿Entonces? La verdad, qué difícil.

Su trayectoria fue increíble, dejando un legado único que hace rato forma parte de la historia endeleble del fútbol.

Los partidos se convertirán en recuerdos, los trofeos en historia pero su magia siempre tendrá lugar en los corazones.

Fue una era de colores argentinos que inspiró a generaciones, entregó remontadas inolvidables y creó innumerables momentos de gloria dando paso a la eternidad cuando por fin se pudo romper la pared.

Gracias por el fútbol y por dejarlo todo en la cancha con la camiseta de la selección argentina. El tiempo indolente y duro no perdona. Pero la gloria siempre va a ser eterna, tanto que ya no importa si Cristiano Ronaldo marca 1000 goles, porque Messi siempre será el mejor.