En 2026, ya se contabilizan 176 femicidios en Argentina, superando la cifra del año anterior
Solo un 11% de las víctimas denunció a sus agresores. De las mujeres asesinadas, el 75% contaba con una orden de restricción y el 12% con botón antipánico.
FOTO: En 2026, ya se contabilizan 176 femicidios en Argentina, superando la cifra del año anterior
Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- En lo que va del 2026 se registraron 176 casos de femicidios, crímenes cometidos cada 33 horas en la Argentina, y ya hay más víctimas que el año pasado.
De acuerdo al informe del Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, únicamente el 11% de las víctimas se presentaron ante la Justicia para denunciar los hechos, mientras que el 75% de ellas tenía una orden de restricción contra el agresor y el 12% contaba con botón antipánico.
Desde el 1° de enero hasta el 31 de agosto hubo 127 femicidios directos, 15 vinculados de varones/niños, ocho trans/travesticidios, 17 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado y nueve suicidios feminicidas.
Además, 132 niños y adolescentes se quedaron sin madres, al tiempo que Santiago del Estero (1,7), Santa Fe (1,6) y Catamarca (1,4) son las provincias con tasas más altas de feminicidios en el país.
Las armas de fuego fueron las más utilizadas para cometer estos crímenes (32%), seguidas por las armas blancas (24%) y otras modalidades como asfixia (13%) y golpes (11%).
La edad promedio de las víctimas es de 39 años; 16 eran niñas y adolescentes y 17 eran adultas mayores, mientras que el femicida tiene 41 años.
MuMaLá criticó la falta de prevención y políticas para abordar esta problemática social, por lo que exigió "a nivel nacional la restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y las iniciativas que garantizan el derecho a vivir libres y sin miedo".
Lectura rápida
¿Cuántos femicidios se han registrado en 2026?
Se han reportado 176 femicidios hasta el 31 de agosto de 2026.
¿Qué porcentaje de víctimas denunció a sus agresores?
Solo el 11% de las víctimas se presentó ante la Justicia para denunciar los hechos.
¿Qué porcentaje tenía orden de restricción?
El 75% de las víctimas contaba con una orden de restricción contra el agresor.
¿Qué provincias tienen las tasas más altas de feminicidios?
Santiago del Estero, Santa Fe y Catamarca son las provincias con las tasas más altas.
¿Qué armas se utilizan con mayor frecuencia?
Las armas de fuego son las más utilizadas, representando el 32% de los casos.
[Fuente: Noticias Argentinas]