De un quincho, a 12.000 kilos de helado por día: el fenómeno Lucciano's que nació en Mar del Plata

Lucciano's comenzó en 2011 casi como un hobby familiar en un quincho de Mar del Plata y, 15 años después, produce más de 12.000 kilos de helado por día en una planta de 8.500 metros cuadrados desde la que abastece a una red de más de 110 locales en Argentina y distintos países del mundo.

En el marco del Día Nacional del Helado Artesanal, que se celebra cada 31 de agosto, Cadena 3 recorrió la fábrica que la compañía posee en el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata y conoció desde adentro la historia y el proceso productivo de una empresa que nació en esa ciudad de la mano de Daniel y Christian Otero, padre e hijo.

Desde la planta industrial sale la producción destinada a las diferentes sucursales de la cadena. El complejo, que continúa expandiéndose, cuenta actualmente con unos 8.500 metros cuadrados y la empresa adquirió además una hectárea lindera para acompañar su crecimiento.

Uno de los encargados de contar la historia a quienes realizan las visitas guiadas es Coco, maestro heladero de Lucciano's, quien ingresó a la compañía cuando todavía estaba dando sus primeros pasos y atendía al público en sus locales.

Según recordó en diálogo con Cadena 3, todo comenzó en 2011, cuando los fundadores empezaron a experimentar con la elaboración de helado en el quincho de su casa. "Cuando uno fabrica así, como hobby, lo tiene que hacer en unas maquinitas y hace seis kilos. Seis kilos es un montón para una familia", explicó.

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FOTO: El fenómeno Lucciano's que nació en Mar del Plata.

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La cantidad que producían comenzó a ser demasiado grande para un consumo doméstico y apareció entonces una solución que terminaría convirtiéndose en un negocio de escala internacional: abrir una heladería.

El primer local se instaló en la esquina de avenida Juan José Paso y Tucumán, en Mar del Plata, lejos de los principales corredores turísticos de la ciudad.

"Es un barrio. Al día de hoy lo sigue siendo", señaló Coco. La sucursal todavía conserva parte de aquella estética original como una manera de mantener la esencia del lugar donde comenzó la historia.

Desde el principio, agregó, Daniel y Christian Otero buscaron combinar la calidad del producto con una experiencia diferente a la ofrecida por las heladerías tradicionales. "Veían que todas las heladerías ofrecían más o menos lo mismo. Ellos querían ofrecer no solo esa calidad que siempre buscan, sino también una experiencia diferente", contó.

Esa estrategia fue creciendo con el diseño de los locales y, fundamentalmente, con la aparición de las paletas con formas y personajes. Coco recordó que, cuando comenzó a trabajar con la firma en 2014, observaba cómo muchos clientes fotografiaban el producto antes de comerlo. "Yo veía cómo los chicos venían primero, se sacaban la foto y después se comían el palito", relató.

Para el maestro heladero, Christian Otero comprendió tempranamente el potencial que podían tener las redes sociales para la compañía. La tradicional recomendación de "boca en boca", explicó, pasó a convertirse en una difusión “de red en red”, con productos pensados también para generar una experiencia visual y ser compartidos.

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FOTO: El fenómeno Lucciano's que nació en Mar del Plata.

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• Una fábrica abierta al público

Otro de los conceptos que distingue a la planta marplatense es que gran parte de los sectores productivos pueden observarse durante las visitas.

"Es la idea de los fundadores. Tiene una mirada completamente diferente", afirmó Coco, quien explicó que quienes recorren las instalaciones pueden hacer preguntas sobre los diferentes procesos y el funcionamiento de la empresa.

La planta ofrece visitas a escuelas y contingentes y permite observar distintas etapas de elaboración a través de sectores vidriados. Incluso algunas experiencias permiten a los visitantes participar del armado de productos.

Durante su recorrido, Cadena 3 pudo elaborar su propio dulce de leche y también una de las tradicionales paletas con forma de chancho que se convirtieron en parte de la identidad visual de la marca.

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• Más de 12.000 kilos de helado por día

La dimensión actual del negocio quedó expuesta en las cifras brindadas a Cadena 3 por Martín del Águila, jefe de planta de Lucciano's.

"Estamos arriba de 12.000 kilos por día", precisó sobre la elaboración de helado en el complejo marplatense.

A esa producción se suman, según detalló, alrededor de 80.000 alfajores y 5.000 paletas por jornada.

Del Águila destacó además un cambio llamativo en las preferencias de los consumidores: el crecimiento del pistacho, que consiguió desplazar en ventas dentro de la cadena a clásicos históricos como el chocolate y el dulce de leche. "Hoy todo lo que tiene pistacho está en el top cinco. Tenemos cuatro sabores con pistacho", explicó.

Según detalló, el Chocolate Dubai ocupa actualmente el primer lugar entre los productos más demandados de la marca, seguido por otras alternativas que tienen al pistacho como protagonista.

El crecimiento coincide con una transformación más general del mercado argentino. El consumo de helado dejó de estar tan concentrado en los meses de verano y alcanza actualmente un promedio cercano a los 7,3 kilos por habitante al año, con picos de hasta 10 kilos durante la temporada alta.

Para Lucciano's, esa desestacionalización también estuvo acompañada por la diversificación hacia otros productos, como chocolates y alfajores, que permiten mantener actividad durante todo el año.

Lo que comenzó en 2011 con seis kilos de helado elaborados casi como entretenimiento en un quincho familiar se convirtió así en una fábrica marplatense que produce toneladas diariamente y abastece a una marca que llevó sus productos desde la costa argentina hasta distintos puntos del mundo.

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Informe de Agustina Vivanco.