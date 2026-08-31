El CERELA celebra 50 años de investigación en bacterias lácticas con impacto social y productivo

El Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA), parte del CONICET, celebró su 50° aniversario en un evento realizado en la Honorable Legislatura de Tucumán. Este instituto ha sido fundamental en el estudio de las bacterias lácticas, promoviendo su aplicación en áreas como la alimentación, la medicina y la agroindustria.

En la conmemoración participaron autoridades provinciales, investigadores y representantes del sector productivo. El director del CERELA, Jean Guy LeBlanc, destacó la importancia de estos 50 años de trayectoria y el reconocimiento institucional recibido, subrayando el impacto de sus investigaciones en la vida cotidiana de los tucumanos. "CERELA está presente en la vida de los tucumanos a través del programa Yogurito Escolar, que colabora con el Ministerio de Salud para ofrecer un yogur enriquecido con bacterias beneficiosas a todas las escuelas públicas de la provincia", explicó.

Este programa ha demostrado su efectividad en ensayos clínicos, ayudando a reforzar las defensas naturales de los niños y reduciendo infecciones respiratorias e intestinales. LeBlanc también mencionó el reconocimiento internacional del CERELA en el campo de las bacterias lácticas, resaltando el orgullo que esto genera en la comunidad científica.

El gerente de Vinculación Tecnológica del CONICET, Gustavo Schötz, expresó su admiración por el trabajo realizado en el CERELA, resaltando la visión y el compromiso de quienes han contribuido a su crecimiento. En este sentido, remarcó la simbiosis entre los individuos y las instituciones, donde ambos crecen y se benefician mutuamente.

El director del CCT NOA Sur, Augusto Bellomio, también participó del evento, enfatizando la importancia de la ciencia para el desarrollo productivo y sanitario de la región. El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, reafirmó el compromiso de la Legislatura de apoyar el trabajo científico local, resaltando el impacto de la investigación en la calidad de vida de la población.

Durante la celebración, se entregaron distinciones a investigadores destacados, como la ex directora Graciela Font, y se proyectó un video institucional que resume la historia y los logros del CERELA. Este centro, inaugurado el 27 de agosto de 1976, ha sido pionero en la investigación de las bacterias lácticas y ha generado importantes aportes al conocimiento y a la tecnología en el ámbito de la biotecnología.

Más sobre el CERELA: El CERELA se ha consolidado como un referente en el estudio de las bacterias lácticas, generando desarrollos tecnológicos y patentes que han sido transferidos exitosamente al sector productivo. Su enfoque en la formación de recursos humanos ha convertido al CERELA en un faro de investigación científica de excelencia en el noroeste argentino.