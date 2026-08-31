Francia entregará cuatro fragatas a Suecia para fortalecer su defensa en la OTAN

PARÍS — Francia y Suecia formalizaron el lunes un acuerdo para la provisión de cuatro fragatas modernas, un movimiento que refuerza las defensas del más reciente miembro de la OTAN en la estratégicamente relevante región del mar Báltico, donde Rusia controla rutas marítimas y espacio aéreo críticos.

La firma del acuerdo se realizó durante la visita de Emmanuel Macron a Suecia, en un contexto en el que el presidente francés aboga por una mayor autonomía militar europea para disminuir la dependencia del continente de Estados Unidos. La semana pasada, el gobierno estadounidense instó a sus aliados europeos en la OTAN a demostrar que están fortaleciendo sus defensas, especialmente mientras Washington centra su atención en desafíos de seguridad más cercanos a su territorio y en la región indopacífica.

"Estas fragatas servirán como plataformas que proporcionarán capacidades de largo alcance en el mar y protección contra misiles balísticos", afirmó el primer ministro sueco Ulf Kristersson. La guerra en Ucrania "nos ha mostrado la importancia de poder defendernos contra este tipo de misil".

El acuerdo, valorado en 4.300 millones de euros (5.000 millones de dólares), incluye también el suministro de armamento y otros equipos para los buques de guerra, que serán capaces de transportar interceptores de defensa aérea, torpedos y misiles de crucero de largo alcance, según indicaron funcionarios de la presidencia francesa. Además, se contempla la provisión de entrenamiento por parte de Francia.

Los funcionarios anticiparon que el constructor naval francés Naval Group entregará el primer buque en 2030, de acuerdo con las prácticas habituales de la presidencia francesa.

Macron destacó la "gran cooperación estratégica" entre Francia y Suecia, señalando que este acuerdo es un paso hacia el fortalecimiento de la base industrial y tecnológica de defensa europea.

Los acuerdos fueron firmados a bordo del Amiral Ronarc’h, la primera de una nueva serie de fragatas francesas de "defensa e intervención", que fue botada en 2022 y entregada a la Marina francesa en octubre de 2025. Suecia está adquiriendo buques de la misma clase.

El presidente francés y el primer ministro sueco sostuvieron conversaciones a bordo del buque antes de una cena de trabajo programada para más tarde ese día.

Se espera que las conversaciones también incluyan la participación de Suecia en la iniciativa sin precedentes de Francia para coordinar sus esfuerzos de disuasión nuclear con aliados europeos. Países como Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Grecia, Polonia, Dinamarca y Noruega han mostrado interés en esta iniciativa, que permite a Francia desplegar temporalmente aeronaves con armas nucleares en países aliados y facilita la participación de socios en ejercicios de disuasión.

Francia también ha recurrido a Suecia para adquirir equipo de defensa, incluyendo dos aviones de vigilancia GlobalEye del fabricante sueco Saab, encargados en diciembre.

Suecia se unió oficialmente a la OTAN en 2024, convirtiéndose en el 32º miembro de la alianza militar transatlántica, lo que puso fin a décadas de neutralidad tras la Segunda Guerra Mundial. Las preocupaciones de seguridad en Europa han aumentado significativamente desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.