Duro mensaje de la iglesia por el endeudamiento familiar: "No se puede decir 'que se arreglen'"

La Iglesia expresó su preocupación por el creciente endeudamiento de las familias argentinas y reclamó al Gobierno que analice la problemática en profundidad. "No se puede decir 'no nos interesa' o 'que se arreglen'", advirtió monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

El planteo se conoce en un contexto marcado por el aumento de la morosidad y la cantidad de personas que acumulan atrasos en el pago de sus obligaciones. Según Colombo, las autoridades deben buscar alternativas para aliviar la situación de quienes tienen dificultades para afrontar sus deudas.

En declaraciones a Radio Mitre Mendoza, el titular de la CEA sostuvo que es necesario establecer pautas más claras al momento de asumir compromisos financieros y analizar qué proporción de los ingresos puede destinarse a su cancelación.

"Alguna solución tiene que haber, al menos para fijar criterios en la contracción de las deudas o discutir cuánto del sueldo de una persona puede destinarse a pagarlas", señaló.

Colombo vinculó esta problemática con otra preocupación planteada anteriormente por la Iglesia: la ludopatía online y su impacto económico en los hogares.

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FOTO: Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

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"Veíamos familias que se endeudaban por el juego como adicción. Ahora se agrega esta situación de tener que afrontar deudas, muchas veces, por el uso de las billeteras electrónicas", explicó.

El religioso también diferenció las distintas formas en las que una persona puede quedar atrapada financieramente. Por un lado, mencionó los compromisos que desde el comienzo imponen condiciones especialmente desfavorables para quien los asume.

"Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas", afirmó.

Por otro lado, advirtió sobre los pequeños compromisos que se acumulan de manera progresiva hasta volverse difíciles de afrontar. "Otras deudas son a gotas y uno va quedando rápidamente en una situación muy desventajosa para poder cumplir", concluyó.

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