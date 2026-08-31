Ferro empató con Estudiantes y se mantiene en la cima de la Primera Nacional 2026

Buenos Aires, 30 de agosto (NA) – Ferro logró su cuarto encuentro seguido sin derrotas tras igualar 2-2 ante Estudiantes de Buenos Aires en un partido disputado como visitante, correspondiente a la vigesimoséptima fecha de la Primera Nacional 2026.

El equipo local abrió el marcador gracias a un gol de Fernando Duré. Sin embargo, Ferro dio vuelta la situación con un doblete de su delantero Franco García. La igualdad definitiva llegó de la mano de Ezequiel Almirón, quien anotó el tanto que selló el 2-2.

Este empate mantiene a Ferro en la primera posición de la zona A con un total de 53 puntos, a falta de nueve fechas para culminar el campeonato. Por su parte, Estudiantes de Buenos Aires, que ha tenido un rendimiento irregular, se posiciona en el octavo lugar, el último que clasifica al torneo reducido por el segundo ascenso a la Primera División, con 36 unidades.

En otro encuentro de la jornada, Deportivo Morón se impuso 2-1 ante San Miguel y se mantiene segundo en el grupo A con 49 puntos, recortando dos unidades al líder. Temperley, en un destacado debut de su nuevo entrenador Nicolás Domingo, logró un triunfo agónico ante Quilmes y se encuentra en el segundo lugar de la zona B con 46 puntos, a solo dos de la cima.

Ferro se ha consolidado como uno de los equipos más regulares de la Primera Nacional, con 14 victorias en sus últimos 18 partidos, y logró un punto valioso en su visita al estadio Ciudad de Caseros.

El primer gol del partido llegó a los 23 minutos de la primera mitad, tras un córner que Fernando Duré empujó al fondo de la red. La remontada de Ferro se inició gracias a Franco García, quien anotó en dos ocasiones durante el segundo tiempo, primero con un remate cruzado tras un duelo físico con un defensor y luego con una media vuelta desde el borde del área.

El empate final se produjo a los 33 minutos del complemento, en una jugada polémica que generó dudas sobre una posible falta contra el arquero Fernando Monetti, lo que permitió a Ezequiel Almirón empujar la pelota al gol.

La vigesimoséptima fecha de la Primera Nacional concluirá el lunes 31 de agosto, con los partidos entre Los Andes y Acassuso a las 19:00, y Gimnasia de Jujuy que buscará volver al segundo lugar de la zona B ante Agropecuario desde las 21:00.