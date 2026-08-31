Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 31 de agosto
Este lunes 31 de agosto, Salta presentará temperaturas entre 12° y 25°. La humedad será alta y el cielo mostrará nubes dispersas. Conocé todos los detalles del clima para hoy.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico para el lunes 31 de agosto
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.
Ahora
En este momento, el cielo en Salta se encuentra con nubes dispersas, la temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad es del 87%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se mantiene en 1012 hPa.
El clima hoy lunes 31 de agosto
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta puede generar una sensación de calor en las horas más cálidas del día, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado a lo largo de la jornada.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para mañana, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles, las temperaturas oscilarán entre 11° y 25°, con cielo despejado. El jueves, se prevé un leve ascenso, alcanzando hasta 33° de máxima, mientras que el viernes las temperaturas descenderán a un rango de 6° a 20°, con cielo despejado.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Salta?
Se anticipa una temperatura mínima de 12° y máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado.
¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual es del 87%, generando una sensación de frescura.
¿Cómo estará el viento?
El viento soplará a 2 m/s desde el noroeste, con ráfagas suaves.
¿Qué se espera para mañana?
El martes se prevé una mínima de 14° y máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado.
¿Cómo será el clima el resto de la semana?
Se esperan temperaturas que oscilarán entre 6° y 33°, con variaciones en el cielo.