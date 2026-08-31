Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 31 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra con nubes dispersas, la temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad es del 87%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se mantiene en 1012 hPa.

El clima hoy lunes 31 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta puede generar una sensación de calor en las horas más cálidas del día, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado a lo largo de la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para mañana, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles, las temperaturas oscilarán entre 11° y 25°, con cielo despejado. El jueves, se prevé un leve ascenso, alcanzando hasta 33° de máxima, mientras que el viernes las temperaturas descenderán a un rango de 6° a 20°, con cielo despejado.