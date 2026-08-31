Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este lunes 31 de agosto
Este lunes 31 de agosto, Santa Fe tendrá un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 13° y 21°. La humedad será alta y el viento soplará desde el este a 11 km/h.
FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 31 de agosto
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, con una humedad del 90%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este (110°) y la presión atmosférica se encuentra en 1011 hPa.
El clima hoy lunes 31 de agosto
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Las condiciones serán ideales para disfrutar del aire libre, ya que no se prevén lluvias. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. El viento, aunque leve, contribuirá a mantener el ambiente fresco durante la mañana.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Santa Fe se presentarán con un clima similar. Para mañana, martes 1 de septiembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 23°, con cielo despejado. El miércoles 2, la mínima será de 12° y la máxima de 23°, manteniendo el cielo claro. El jueves 3, se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 4, la mínima descenderá a 8° y la máxima alcanzará 18°, con algunas nubes en el cielo. El fin de semana se presentará con temperaturas frescas, con mínimas de 5° y máximas de 18°.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Santa Fe?
Se espera un día soleado con temperaturas entre 13° y 21°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 14° con una sensación térmica similar.
¿Qué condiciones meteorológicas hay ahora?
El cielo está despejado, con alta humedad del 90% y viento leve.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se prevén días soleados con mínimas de 5° y máximas de 23°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas para hoy en Santa Fe.