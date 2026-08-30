Paz Martínez, íntimo en Cadena 3: “Escribo canciones para gobernar mi mundo”

Paz Martínez visitó los estudios de Cadena 3 y mantuvo una profunda charla en el programa "Amamos los Domingos", de Chema Forte, donde repasó sus orígenes, su trayectoria, su vínculo con la música y su particular manera de componer canciones.

El artista tucumano, que celebra 50 años de trayectoria sobre los escenarios, se presenta este domingo en Córdoba con su gira “50 años de amor”. El show será desde las 20 en Quality Espacio, ubicado en Cruz Roja Argentina 200.

Martínez nació en San Miguel de Tucumán, donde su madre, Fortuna, era oriunda. Su padre, según contó, recorría distintos puntos del país y fue allí donde conoció a quien sería su esposa.

“Mi viejo era un soñador”, recordó el cantante al hablar de su infancia y de una particular anécdota que protagonizó junto a su hermano.

“Escribo canciones porque es mi modo de gobernar mi mundo”

La escritura apareció desde muy temprano en su vida. Martínez recordó que, ante el movimiento constante que había en su casa, su madre encontró en la lectura y la escritura una manera de mantenerlo ocupado.

“Escribo canciones porque es mi modo de gobernar mi mundo. Había tanto despelote en casa que, para mantenerme quieto, mi vieja me enseñó a leer y escribir”, relató.

Su deseo inicial era que sus padres le regalaran un piano, aunque finalmente recibió una guitarra a los 14 años.

“A los 14 años, mis viejos me regalaron una guitarra y me marcaron. He recorrido un largo camino”, contó.

Ese camino lo llevó a convertirse en uno de los grandes compositores e intérpretes de canciones románticas de Argentina. Su obra autoral supera las 600 canciones y sus composiciones fueron interpretadas por artistas de diferentes generaciones.

Entre ellos aparecen Rodrigo, Mercedes Sosa, Ricky Martin, Valeria Lynch y Los Nocheros.

“No soy un hombre de la noche”

Aunque buena parte de su carrera transcurrió sobre escenarios y en horarios nocturnos, Martínez aseguró que su vida personal está muy lejos de ese mundo.

“Trabajo en la noche, pero no soy un hombre de la noche. De giras tampoco: no puedo estar lejos de mis sitios favoritos, que es mi casa”, explicó.

Allí encuentra su espacio para crear, rodeado de instrumentos.

“Tengo un piano enorme, guitarras por todos lados y el desorden típico de músico”, describió.

El cantante también destacó el lugar que tuvieron otros artistas en su carrera y se mostró agradecido con quienes eligieron interpretar sus composiciones.

“Soy un agradecido a los artistas que han grabado mis canciones. Yo no le puedo escribir a un artista si no lo admiro. No es que no quiera: no me sale”, afirmó.

Sus 50 años como artista: “Cantar es un don de Dios”

A medio siglo de sus primeros pasos, Paz Martínez aseguró que mantiene una mirada muy clara sobre su profesión.

“En mi caso tengo muy claro que cantar es un don de Dios”, sostuvo.

El artista explicó que intenta mantener separadas su carrera y su vida personal, aunque reconoció cuál de las dos elegiría si tuviera que hacerlo.

“Trato que las dos brillen con la misma intensidad. Si tengo que elegir, me quedo con la vida privada”, afirmó.

En ese sentido, se definió como un artista “cero mediático” y consideró que esa característica puede jugarle en contra.

“El periodismo no tiene mucho para hablar de mí. Le podés preguntar al artista que se te cruce por Paz Martínez, y todos hablan bien”, señaló.

Su nombre artístico representa, para él, una suerte de personaje que aparece cuando pisa un escenario.

“Paz Martínez es un señor al que le presto el cuerpo, la voz, todo. Arriba del escenario soy Paz Martínez. Me bajo y vuelvo, automáticamente, a ser Beto”, explicó.

Su nombre real es Norberto Alfredo Gurvich.

La defensa de los autores y compositores

Martínez también aprovechó la entrevista para reivindicar el trabajo de quienes crean las canciones y destacó su vínculo con Sadaic.

“Con mucho cuidado salgo a defender al creador de las canciones. Si no hubiera creadores, ¿qué cantarían los artistas?”, planteó.

“Siempre soy admirador de autores y compositores. En Argentina hay muchos y muy buenos. Soy integrante de Sadaic y hacemos lo imposible para proteger a los creadores”, agregó.

Su vínculo con Rodrigo y “Qué ironía”

Uno de los momentos de la charla estuvo relacionado con Rodrigo, a quien Martínez conoció cuando el recordado cantante cordobés tenía apenas 14 años.

En aquel momento, Martínez estaba enfocado en su propia carrera y todavía no componía canciones para otros artistas con la frecuencia que tendría posteriormente.

Con el tiempo, una de sus composiciones llegó al repertorio de Rodrigo y se convirtió en una de las canciones más recordadas de su carrera: “Qué ironía”.

“En la casa de Rodrigo escuchaban a Paz Martínez”, contó.

El recuerdo también quedó asociado a una anécdota familiar. Mientras realizaba una temporada en Mar del Plata, su hija le contó que Rodrigo estaba interpretando uno de sus temas y que era furor.

“Mis canciones son imágenes”

A la hora de explicar cómo compone, Martínez describió un método basado principalmente en la capacidad de visualizar aquello que quiere contar.

“Yo tengo un modo de escribir: cuando tengo una imagen de lo que quiero escribir, me alcanza. Mis canciones son imágenes”, explicó.

Y puso como ejemplo una de las composiciones grabadas por Los Nocheros. “Se puede ver. Tengo la foto y la describo con palabras y música”, resumió.

Después de cinco décadas de carrera, cientos de canciones y numerosas interpretaciones por parte de otros artistas, Paz Martínez continúa encontrando en esas imágenes el punto de partida para crear.

Este domingo, esa historia llegará a Córdoba con su espectáculo “50 años de amor”, una celebración de medio siglo dedicado a las canciones.

Entrevista de "Amamos los Domingos"