Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este domingo 30 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 74%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el noreste y la presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para este domingo 30 de agosto, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Las condiciones meteorológicas se caracterizan por un cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescura durante el día. El viento será leve, contribuyendo a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Salta indica lo siguiente: el lunes 31 de agosto, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 25° con lluvias ligeras. El martes 1 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, también con lluvias ligeras. El miércoles 2 de septiembre, se espera un cielo despejado con una mínima de 11° y una máxima de 23°. Para el jueves 3 de septiembre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 31°, con cielo despejado. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 24°, con cielo despejado.