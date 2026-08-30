Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este domingo 30 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe presenta broken clouds, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 76%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4.63 m/s desde el este (110°). La presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo parcialmente nublado, con vientos suaves que podrían influir en la sensación térmica. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El lunes 31 de agosto, se espera una mínima de 13° y una máxima de 21°, con probabilidad de light rain. El martes 1 de septiembre, el clima mejorará con un cielo despejado, mínima de 11° y máxima de 22°. El miércoles 2 de septiembre, se mantendrá el cielo claro, con temperaturas que oscilarán entre 12° y 23°. El jueves 3 de septiembre, se prevé un clima similar, con mínima de 13° y máxima de 21°. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se anticipa un descenso en las temperaturas, con mínima de 9° y máxima de 20°, y un cielo con broken clouds.