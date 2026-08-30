Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este domingo 30 de agosto

Alertas

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Ahora

En la actualidad, el estado del cielo enes de, con una temperatura de 19°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 19°. La humedad se encuentra en un 75%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para este domingo 30 de agosto, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 5 m/s. La humedad, aunque alta, no debería afectar significativamente la comodidad durante el día. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima ense mantendrá variado. El lunes 31 de agosto, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 23°, con. El martes 1 de septiembre, el cielo estará despejado, con mínimas de 11° y máximas de 24°. El miércoles 2 de septiembre, se prevén, con mínimas de 12° y máximas de 20°. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, se espera un clima similar, con mínimas de 9° y máximas de 21°.