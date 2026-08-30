¿Se acabaron los arcos en el diseño de interiores? Expertos analizan su futuro

Durante años, los arcos se consideraron la entrada ideal en el diseño de interiores, representando un equilibrio entre los planos abiertos y las puertas tradicionales. Estos elementos arquitectónicos generaban una sensación de llegada y aportaban un ambiente acogedor a los espacios más sencillos. Sin embargo, su presencia omnipresente en la actualidad plantea la pregunta: ¿están los arcos sobreutilizados?

Según Lisa Simopoulos, diseñadora de interiores en el norte de California, los arcos han pasado de ser una expresión artística a convertirse en una mercancía. "Incluir uno solo porque está de moda, sin crear una curva verdaderamente elegante, puede parecer un atajo", afirma. "Eso es lo que a menudo envejece la estética".

Además, los arcos pueden verse fuera de lugar en ciertos estilos de vivienda, como señala Gina Elkins de Studio Casa Vita. "Los granjeros no tenían arcos en sus hogares", dice. "Eran primitivos, simples y carecían de decoración, por lo que una granja moderna nunca debería tener arcos".

Entonces, si los arcos están perdiendo su atractivo, ¿qué los reemplazará? La diseñadora Shelby Van Daley predice un aumento en el uso de molduras, aberturas enmarcadas y curvas suaves. "Estamos emocionados de incorporar formas interesantes y trabajo en madera en el interior de un hogar", expresa la diseñadora de Texas.

No solo se trata de la incongruencia arquitectónica, sino que los arcos también pueden lucir extraños en estilos históricamente amigables con las curvas, como las casas españolas y mediterráneas. Ephi Zlotnitsky, desarrollador inmobiliario y fundador del Palisades Recovery Team en Utopia Development Inc, menciona que incluso los clientes que buscan una influencia mediterránea piden simplificar el diseño. "Pueden querer uno o dos arcos como características arquitectónicas, pero no desean que estén por todas partes".

A pesar de que algunos expertos en diseño han notado una disminución en el uso de este tipo de entradas, otros no están tan convencidos de su declive. Heather French de French French Interiors sostiene que un buen arco puede ser tan clásico como una camiseta blanca. "Son uno de los gestos arquitectónicos más antiguos que existen, y algo con tanta historia no desaparece por un ciclo de diseño", afirma la diseñadora basada en Santa Fe. "Siempre tendrán sentido en el contexto arquitectónico adecuado".

Por otro lado, French sugiere que la escala y la forma de los arcos pueden cambiar con el tiempo. Ella ha incorporado líneas biseladas y angulares en sus proyectos para ofrecer una interpretación menos obvia del diseño. En esta misma línea, Kristin Hildebrand sostiene que los arcos nunca pasarán de moda. "Solo hay que mirar los innumerables arcos en Europa que han perdurado durante siglos y aún se sienten completamente atemporales hoy en día", señala la diseñadora de Costa Mesa. Según ella, otros factores determinarán la longevidad de un arco. "Los elementos circundantes permiten que un arco se sienta atemporal, en lugar de estar ligado a una tendencia de diseño", explica. Por ejemplo, un techo revestido de madera, acentos de piedra o un césped texturizado pueden conferir al arco una actitud despreocupada.

Quizás la verdad sobre los arcos se encuentre en un punto intermedio: mantenerlos presentes, pero utilizarlos con moderación. Zlotnitsky enfatiza que "hay una gran diferencia entre tener un hermoso arco en una entrada o en una apertura importante como característica, versus tener 15 arcos por toda la casa que abruman el diseño". Por lo tanto, se invita a los propietarios a adoptar las curvas de un arco estratégicamente ubicado que realce el estilo de diseño de su hogar.