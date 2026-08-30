Consejos de organizadores profesionales para evitar el desorden en casa

El desorden parece tener una habilidad especial para reaparecer, incluso después de haber dedicado tiempo a organizar tu hogar. Ya sea por el correo acumulado en la mesa del comedor, objetos cotidianos que no tienen un lugar definido o ropa que ya no se usa, estos elementos tienden a quedarse en casa más tiempo del deseado. Sin embargo, hay formas efectivas de gestionar y prevenir el desorden en los espacios de tu hogar.

Una de las recomendaciones de Charlotte Slankard, organizadora profesional y propietaria de CHAR CO. Professional Organizing, es establecer un calendario de desalojo. Esto implica reservar tiempo de manera regular para revisar tus pertenencias. Así, puedes evitar que el desorden se acumule nuevamente.

Además de crear un horario, es esencial tener un enfoque proactivo. Incluir a toda la familia en el proceso de organización puede hacer una gran diferencia. Asignar tareas específicas a cada miembro del hogar no solo ayuda a mantener el orden, sino que también fomenta un sentido de responsabilidad compartida.

La paciencia es clave. Los cambios no suceden de la noche a la mañana, y es normal que el desorden regrese si no se implementan hábitos sostenibles. Dedicar un tiempo cada semana a evaluar y reorganizar puede resultar en un hogar más ordenado y menos estresante.

Por último, es importante recordar que no todos los objetos tienen que ser desechados. A veces, simplemente encontrar un lugar adecuado para cada cosa puede ser suficiente. Utilizar organizadores, cajas y estanterías puede ayudar a maximizar el espacio y mantener todo en su lugar.